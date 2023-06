Match Bordeaux - Rodez arrêté : la LFP met le dossier en instruction

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a rendu une première décision ce lundi. Elle renvoie au lundi 12 juin.

C'était pressenti. c'est désormais officiel. Pas de décision définitive ce lundi concernant l'agression de Lucas Buadès, le milieu droit de Rodez, à Bordeaux, lors de l'ultime journée de championnat.

Le verdict sera rendu le 12 juin, lors d'une nouvelle commission de discipline. Pendant ce temps, le dossier est placé en instruction. Deux faits seront alors étudiés : "l'intrusion sur l’aire de jeu (d'un supporter de Bordeaux,NDLR) et atteinte à l’intégrité physique d’un acteur" et les "jets d’objets et usage d’engins pyrotechniques" de la part des supporters du FCGB.