Agression de Lucas Buadès : les maires de Bordeaux et d'Annecy écrivent à la ministre des Sports "au nom de l'équité sportive"

Les maires de Bordeaux et d'Annecy ne veulent pas que Rodez gagne sur tapis vert.

Ce lundi 5 juin 2023, la commission de discipline de la Ligue de football professionnelle va devoir se prononcer sur le match de Ligue 2 Bordeaux-Rodez, qui a été arrêté après l'agression du buteur Lucas Buadès par un supporter bordelais descendu sur la pelouse.

Plusieurs clubs de Ligue 2 ont le regard tourné vers la Ligue de football professionnelle, car Bordeaux jouait sa montée en Ligue 1 quand Rodez devait à tout prix s'imposer pour éviter la relégation. Si le Raf est déclaré vainqueur sur tapis vert, Metz monterait en Ligue 1 à la place de Bordeaux, et Annecy descendrait en Nationale.

La décision de la LFP sera quoi qu'il arrive lourde de conséquences. Comme révélé par Sud-Ouest, les maires de Bordeaux et Annecy espèrent que la rencontre sera rejouée et ont co-signé une lettre en ce sens, adressée à la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra.

"Au nom de l'équité sportive"

Voici ce que dit la lettre :

« Madame la ministre,

Maires de Bordeaux et Annecy, nous saluons votre prise de position condamnant toute violence dans le sport, après que vendredi 2 juin, le match de Ligue 2 entre Bordeaux et Rodez a été interrompu consécutivement à l’acte isolé d’un supporter bordelais à l’encontre d’un joueur de Rodez.

Nous tenons aujourd’hui à attirer votre attention sur les conséquences lourdes de l’interruption du match décidée après cet incident condamnable.

Comme vous le savez, si décision était prise que le match Bordeaux-Rodez ne soit pas rejoué, le FC Annecy se verrait relégué alors que les résultats sur le terrain y sont totalement étrangers.

Le FCGB serait privé, quant à lui, de la possibilité de défendre sportivement sa position définitive dans le championnat de Ligue 2, et sa, tant espérée, remontée en Ligue 1.

C’est donc au nom de l’équité sportive que nous venons vous solliciter afin de permettre que le dénouement de ce regrettable incident se déroule comme il aurait dû le faire : sur le terrain.

Derrière nos clubs de football, ce sont nos villes, nos territoires et des écosystèmes qui se mobilisent tout au long de l’année.

Il nous semble savoir que dans des situations similaires, des matches ont toujours été rejoués. Faire exception serait un bien mauvais signal pour le football français.

Nous vous prions de recevoir, Madame la ministre, l’assurance de notre haute considération.

Pierre Hurmic, maire de Bordeaux et François Astorg, maire d’Annecy »

La ministre des Sports avait réagi sur Twitter après l'annonce de l'arrêt du match entre Bordeaux et Rodez. "La violence n'a pas sa place dans les stades et notre ligne est claire".

Je salue la décision ferme de la LFP d’arrêter définitivement la rencontre Bordeaux-Rodez, prise en application du protocole de gestion de crise validé conjointement par l’État et le football français.

La violence n’a pas sa place dans les stades et notre ligne est claire : https://t.co/qYqEDAfMIw — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) June 2, 2023

Vives tensions entre les clubs

L'ambiance est aussi électrique entre les clubs de Ligue 2 dont le destin est entre les mains des décisions de la commission de discipline de la FLP. Le président du club d'Annecy, Sébastien Fraglia, a remis en cause l'honnêteté des Ruthénois par voie de communiqué : "nous n'acceptons pas que Rodez gagne sur tapis vert ce match, car il s'agit de la forme de tricherie la plus élaborée, ce qui est très grave".

Le Raf a réagi en parlant de "propos inadmissibles". Par voie de communiqué, le club aveyronnais "se réserve le droit de donner toutes suites judiciaires à de tels propos".

Suite au communiqué du Président du @FCAnnecy publié ce jour, le Rodez Aveyron souhaite réagir.

Le fait que M. Faraglia suspecte ouvertement et publiquement que le club soit responsable de tricherie élaborée est une honte.

Ces propos sont inadmissibles, on ne peut pas dire dans… https://t.co/yEofOY0vc4 — Rodez Aveyron Foot (@OfficielRAF) June 4, 2023

