Match Bordeaux-Rodez arrêté : Annecy continue à accuser le Raf et demande une Ligue 2 à 21 clubs

Annecy a réagi à la victoire de Rodez sur tapis vert contre Bordeaux, qui le condamne à la relégation en National.

La fin de l’affaire Bordeaux-Rodez n’est pas pour tout de suite. Au lendemain des sanctions de la Ligue de football professionnel, qui a donné la victoire de Rodez sur tapis vert en raison de l’agression de Lucas Buadès par un supporter girondin lorsqu’il célébrait son but, le club d’Annecy a réagi, mardi 13 juin, en faisant part de sa volonté « de poursuivre le combat ». Le club haut-savoyard est concerné, puisque le succès ruthénois l’envoie en National.

Déjà véhément à l’égard du Raf pendant la période d’instruction, le FC Annecy a réitéré ses accusations dans un communiqué publié mardi 13 juin : « Lucas Buadès simule une agression violente entraînant la fin définitive du match et assurant alors le maintien de son club avec l’appui de ses dirigeants. » La formation annécienne a aussi répété sa volonté d’intenter des poursuites de « corruption sportive active et passive » contre Lucas Buadès, le Raf et Pierre-Olivier Murat, son président.

Annecy reproche des "déclarations mensongères"

Pour appuyer ce propos, il est fait état de « déclarations mensongères et incohérentes, à l’appui des images fort révélatrices, certifiées par les éléments et rapports d’experts dans le dossier ». Une lecture de la situation qui diffère de celle effectuée par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. « Il a été volontairement porté atteinte par un supporter à un joueur adverse. On ne touche pas à un joueur », a justifié Sébastien Deneux, le président de la commission.

Outre ses accusations, Annecy a aussi formulé une proposition : le passage de la Ligue 2 à 21 équipes, afin d’être repêché. Le club appelle « les deux représentants des clubs de L2 au conseil d’administration de la Ligue » de soumettre cette requête. Ironie du sort, l’un de ces deux postes est occupé par... Pierre-Olivier Murat, le président du Raf.

Reste à voir quelle sera la suite de cette demande, qui semble avoir peu de chances d’aboutir. Mais les intentions d’Annecy montrent bien que l’intersaison devrait être encore agitée en coulisses. Bordeaux a aussi annoncé sa volonté de saisir le CNOSF pour contester les sanctions de la Ligue. Mais il paraît fortement improbable que cela remette en cause le maintien de Rodez en Ligue 2.

Préalablement à l’énonciation des mesures prises par le FC ANNECY, le Club tient à remercier les membres de la communauté du Football (supporters, sympathisants, joueurs, anciens joueurs, présidents de clubs, consultants, journalistes,… pic.twitter.com/uKgQ7eRHvb — FC Annecy (@FCAnnecy) June 13, 2023

.