VIDEO. "Au service de l'équipe, j'ai pris les gants" : Giovanni Haag, sauveur inattendu des cages de Rodez face à Bordeaux

Le milieu de terrain de Rodez a pris les gants de Lionel Mpasi lors de cette fin de match folle face à Bordeaux, ce samedi, il revient également sur l'altercation avec Alberth Elis au coup de sifflet final.

C'est l'un des héros de cette rencontre. Après l'exclusion du gardien Lionel Mpasi, le jeune milieu de terrain Giovanni Haag a enfilé les gants à la 91' et a enchaîné les sorties décisives durant cette fin de match complètement folle contre Bordeaux, qui s'est conclue sur un score de parité 2-2.

"Quand Lionel a pris le rouge, je me suis désigné tout de suite parce que cette semaine, par le hasard des choses, je suis allé aux buts en fin de séance (d'entraînement) pour rigoler", a déclaré le milieu de terrain au micro de BeINsports. Clément Deprès était désigné, en premier lieu, pour assurer les cages de Rodez, mais "quand je me suis retourné pour me replacer, Clément m'a dit : non, non, tu y vas !"

Quand on lui demande s'il assure en tant que gardien à l'entraînement, Giovanni Haag assure habituellement ne pas "être aussi bon qu'aujourd'hui !". Tout sourire, le jeune milieu de terrain espère garder ce maillot vert de gardien, "il est collector".

Carton rouge pour un coup de tête sur Giovanni Haag

La tension était palpable sur le terrain, cinq mois après l'agression de Lucas Buadès par un supporter sur la pelouse de Bordeaux lors de la dernière journée de Ligue 2. Les huées s'échappaient des tribunes à chaque fois que Lucas Buadès avait le ballon - ce qui ne l'a pas empêché de délivrer la passe décisive de l'égalisation - et on pouvait sentir un gros engagement des Bordelais lors des duels.

Cette frustration a fini par éclater après le coup de sifflet final. Un mauvais geste d'Alberth Elis lui a valu un carton rouge, après avoir refusé de serrer la main de Giovanni Haag. Ce dernier s'est également expliqué au micro de BeIN : "le match est fini, je veux lui serrer la main, il ne me serre pas la main... Donc je le prends un peu, et il m'a donné un coup de tête".

"C'est bien qu'il y ait un peu d'animosité, c'est pour ces choses-là qu'on fait du foot, après il ne faut pas que ça dépasse les bornes. Ça a été le cas".

Une équipe soudée a parlé sur le terrain

Mené 2-0, le Rodez Aveyron Football a réussi à renverser le match. Le troisième but était même tout proche après un loupé terrible de Corredor face aux cages, seul au point de pénalty.

Avant le retour à Bordeaux, la cohésion d'équipe et le mental semblaient être prônés du côté de Rodez, avec ce début de saison très satisfaisant. Giovanni Haag l'a répété : "j'apprends à re-aimer le football après ma saison compliquée l'année dernière. Toutes les personnes dans ce club sont généreuses, gentilles, bienveillantes. Ça se ressent sur le terrain aujourd'hui".

