Paris : le plan piéton se déploie dans le centre de la capitale

La Ville de Paris déploie un plan piéton 2023-2030 visant à renforcer la place des piétons dans la rue, la sécurité et le confort de marche de tous les usagers. Il vise notamment, entre autres actions, à rendre 100 ha d'espace public aux piétons, pris sur l'espace jusqu'ici dévolu à la circulation ou au stationnement, et propose une "vision zéro accident" en matière de sécurité routière. La Mairie de Paris Centre est proactive pour sa mise en œuvre.



Après la création d’un Code de la rue, qui réaffirme la priorité absolue aux piétons, Paris lance un plan d’investissements qui leur est 100 % dédié.

Doté de 300 millions d’euros d’investissements, ce plan piéton 2023-2030 est un outil majeur de la transformation et de l’adaptation de la Ville aux dérèglements climatiques. Il vise à encourager la marche et la rendre plus accessible, sûre et agréable pour tous les habitants et visiteurs de Paris, avec trois objectifs :

Donner plus de place aux piétons et affirmer partout la priorité piétonne

Élever les standards de qualité, de sécurité et de confort des espaces piétons

Adapter la marche aux enjeux climatiques

Un réseau de places et placettes pour mailler les usages de l'espace public

Faire place aux piétons, au sens propre : c’est l’ambition portée par la Mairie de Paris Centre grâce à une série d’aménagements visant à créer des places et placettes piétonnes, en supprimant entièrement la circulation motorisée sur des espaces choisis.

La place de la Bastille (4e) est emblématique à ce titre, avec le rattachement de la Colonne de Juillet à un vaste espace piéton augmenté de 6 000 m², connecté au bassin de l’Arsenal. Plusieurs arbres ont également pu être plantés malgré les contraintes importantes imposées par les réseaux souterrains.

Aux abords de la Samaritaine restaurée et rouverte après une longue période de travaux, la rue de la Monnaie (1er) est devenue une véritable placette piétonne et végétalisée, trait d’union entre la rue de Rivoli et le Pont Neuf.

Des espaces piétons qui s'adaptent au réchauffement climatique et au vieillissement de la population

Développer la marche passe aussi par l’aménagement d’espaces publics agréables qui donnent envie d’être traversés ou de constituer un moment de pause, que ce soit sur des trajets quotidiens ou pour la flânerie.

A horizon 2050, le réchauffement climatique impose également d’anticiper les conditions, parfois d’extrême chaleur, qui seront la réalité des marcheurs en été. Puisqu’un aménagement lourd de la voirie est réalisé pour plusieurs dizaines d’années, c’est dès aujourd’hui qu’est façonné le Paris de 2050.

Le vieillissement de la population est aussi un enjeu à ce titre. Les personnes âgées, souvent plus sensibles aux vagues de chaleur, seront plus nombreuses : 27% des Parisiens auront 60 ans ou plus en 2050 (contre 22% aujourd’hui) et 12,5 % auront 75 ou plus (contre 7,8% aujourd’hui). Elles ont aussi besoin, plus que d’autres usagers, d’assises sur l’espace public pour réaliser en plusieurs fois des trajets un peu plus long.

Les parcs et jardins constituent des ilots de fraicheur indispensables, et leurs horaires d’ouverture pourront être adaptés aux épisodes de chaleur. La Mairie de Paris Centre souhaite également renforcer leur maillage : c’est le sens de la création du jardin des Arts – Albert Schweitzer (4e) en 2020, du nouveau jardin de la BNF Richelieu (1er) et du projet en cours dans l’ancien hangar Lissac (3e) converti en jardin.

Les cours d’écoles sont également transformées en « cours oasis » mêlant sols perméables, végétalisation et ombrières, pour offrir aux enfants un meilleur cadre de vie scolaire et réduire la température dans les écoles en été. Elles peuvent être ouvertes le week-end pour profiter à tous, dans le cadre des cours ouvertes.

Dans ses projets d’aménagement, la Mairie de Paris Centre végétalise les rues chaque fois que les contraintes techniques (notamment les réseaux souterrains et les perspectives patrimoniales) le permettent. Voici des exemples de réalisations depuis 2020 :

· Bd Bourdon (4e), avec une véritable promenade plantée le long du bassin de l’Arsenal ;

· Place Albert Memmi (rue du Temple, 4e) ;

· Rue du Grenier Saint-Lazare (3e) ;

· Place Joachim du Bellay (1er), sous forme d’un écrin de verdure autour de la Fontaine des Innocents restaurée ;

· Rue de la Monnaie (1er), aux abords de la Samaritaine ;

· Rue du Petit Musc (4e), avec la plantation d’un arbre dans la partie piétonnisée.

D’autres projets sont déjà programmés, notamment :

· La création d’une promenade plantée le long du Bd Henri IV (4e) ;

· La plantation d’une trentaine d’arbres sur le Quai aux fleurs (4e) ;

· La végétalisation de la Place Saint-Gervais (4e) ;

· La plantation de plus d’une centaine d’arbres aux abords de la cathédrale Notre-Dame (4e) ;

· La végétalisation de la contre-allée Rue Réaumur (3e) ;

· Un nouvel alignement d’arbres Rue de Richelieu (1er et 2e) ;

· Une rue aux écoles végétalisée Rue Louvois (2e) ;

· Un espace piéton et végétalisé Place Mireille (1er) ;

· Des projets de végétalisation épars dans le Marais (3e et 4e).

D’autres projets pourront encore être retenus au titre de la démarche « Embellir votre quartier – Grands Boulevards – Opéra », dans les 1er, 2e et 3e arrondissements.

Des assises sont ajoutées dans la plupart des projets d’aménagement réalisés ou à venir de la Mairie de Paris Centre, quand l’espace disponible le permet : bd Bourdon (4e), place Albert Memmi (rue du Temple, 4e), rue de Bretagne (3e), rue des Petits Champs (1er et 2e), rue Duphot (1e), place Joachim du Bellay (1er), Grands Boulevards (2e et 3e), rue de la Monnaie (1er), rues Pavée et Malher (4e), quai aux fleurs (4e), rue de Richelieu (1er et 2e), etc. Dans le cas général (hors prescription particulière de l’architecte des bâtiments de France), ces assises sont des bancs à double assises, de type Davioud, en accord avec le manifeste pour la beauté de Paris.

Pour offrir à tous un accès à l’eau gratuit, et adapter la ville au réchauffement climatique, Paris Centre dispose d’un réseau de fontaines d’eau potable sur tout le territoire. De nouvelles fontaines sont ajoutées pour compléter le maillage, et certaines sont adaptées pour répondre à des usages nouveaux. Une fontaine Wallace a été ajoutée Place Albert Memmi (rue du Temple, 4e), et des fontaines « mat-source », accessibles en particulier aux enfants et personnes en fauteuil roulant, sont également déployées comme rue Montmartre (2e). Des installations sont notamment prévues sur le parvis de l’Hôtel de Ville (4e), place Baudoyer (4e), rue du Temple (3e) ou rue de la Monnaie (1er).

Dans le cœur du Marais, c’est la Place Albert Memmi (4e) qui a pris forme pour épouser la nouvelle sortie du métro « Hôtel de Ville », créée pour les besoins du prolongement de la ligne 11. La chaussée circulée et le stationnement ont été supprimés au profit d’un espace piéton généreux et végétalisé, mettant en valeur le patrimoine et les perspectives paysagères et le mobilier urbain traditionnel parisien.

D’autres projets de places et placettes sont d’ores et déjà à l’étude :

· Une extension de la Place du Châtelet (1er), dont l’espace piéton sera étendu devant le Théâtre du Châtelet, dans un projet de mise en valeur patrimoniale et de restauration de la Fontaine du Palmier ;

· Une piétonnisation et végétalisation de la Place Saint-Gervais (4e), qui devient un jardin mémoriel en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 ;

· Une extension du Parvis de la cathédrale Notre-Dame (4e), dans le cadre du projet d’aménagement emblématique de ses abords ;

· Au croisement des rues Pavée et Malher (4e), pour mettre en valeur l’arbre central et le bâti remarquable autour de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris ;

· Rue Réaumur (3e), par transformation de la contre-allée en espace piéton qualitatif et végétalisé ;

· Place Mireille (1er), en raccordant l’ilot central à la Fontaine Molière et à la rue de Richelieu, avec une reprise des revêtements, de l’éclairage public et du mobilier urbain pour sublimer la perspective et offrir un nouvel espace végétalisé aux piétons ;

D’autres projets pourront encore être retenus au titre de la démarche « Embellir votre quartier – Grands Boulevards – Opéra », par exemple rue Poissonnière (2e), place Olympe de Gouge (3e) et/ou place Gaillon (2e).

Les écoles, épicentres de l'apaisement du trafic routier en faveur des plus fragiles

L’apaisement de l’espace public devant les établissements scolaires permet de sécuriser le cheminement des familles et de limiter la pollution de l’air et la pollution sonore. Avec la ville du quart d’heure, l’école est mise au centre du quartier et les réflexions sur la circulation à ses abords peut être le début d’une onde d’apaisement à l’échelle d’un secteur plus vaste.

La Mairie de Paris Centre a aménagé 12 rues aux écoles depuis 2020, avec des degrés variables de piétonisation en fonction des contraintes locales : rues de l’Arbre Sec (1er), Saint-Merri (4e), du Fauconnier (4e), Poulletier (4e), Louvois (2e), du Petit Musc (4e), Geoffroy l’Asnier (4e), de Moussy (4e), Saint-Martin (3e), Saint-Roch (1er), Dussoubs (2e) et des Vertus (3e).

Des barrières amovibles sont installées lorsque cela est possible, elles permettent le passage des véhicules de secours et des services (collecte des ordures ménagères, etc.) mais interdisent le passage des véhicules motorisés.

Quand des accès à des parkings riverains ou d’importants besoins en livraison empêchent la fermeture de la voie, les voies sont piétonnisées sans mise en place de barrières. Dans ce cas, seuls certains véhicules peuvent y circuler à la vitesse du pas : accès à des parkings situés dans la voie, livraisons pour des commerces situés dans la voie, etc. Les piétons sont prioritaires sur l’intégralité de la voie.

D’autres rues aux écoles sont déjà programmées : rue Saint-Louis-en-L’ile (4e), rue Vaucanson (3e) et les abords de l’école Béranger (3e). La rue Louvois (2e) va également bénéficier d’un renforcement de son aménagement pour apporter plus de végétalisation.

Des trottoirs agrandis pour être accessibles à tous et donner envie de marcher

Paris Centre a conservé, pour partie, le tracé médiéval qui fait l’histoire et le charme des quartiers du Marais, du Sentier, Beaubourg, etc. En conséquence, de nombreuses rues disposent de trottoirs étroits inconfortables et ne permettant pas toujours aux personnes en fauteuil roulant, ou avec une poussette, de circuler en sécurité. D’autres rues sont plus larges mais avec une place disproportionnée donnée à la chaussée, au détriment les espaces piétons latéraux.

La Mairie de Paris Centre a engagé, depuis 2020, de nombreux projets d’aménagement pour agrandir les trottoirs ou créer des plateaux piétonniers (où chaussée et trottoir sont de plain-pied) :

· Rue Saint Honoré (1er), dans le secteur des Halles ;

· Rue des Deux Ponts (4e), sur l’Ile-Saint-Louis ;

· Rue de la Verrerie (4e), dans le Marais ;

· Rue Simon le Franc (4e), dans le Marais ;

· Rue des Petits Champs (2e), le long de la BNF restaurée.

D’autres projets sont déjà à l’étude pour poursuivre cette dynamique :

· Rue Geoffroy l’Angevin (4e), dans le Marais ;

· Quai aux fleurs (4e), sur l’Ile de la Cité ;

· Rue de Richelieu (1er et 2e).

Sans travaux lourds, une douzaine de rues du Marais (3e et 4e) a également fait l’objet d’aménagements par du mobilier urbain pour étendre l’espace alloué aux piétons sur l’ancienne bande de stationnement : rues Sainte-Croix de la Bretonnerie, Saint-Paul, Elzévir, Charles-François Dupuis, de Saintonge, du Temple, Vieille du Temple, Charlot, de Poitou, des Francs-Bourgeois, du roi de Sicile. La rue de Monsigny (2e) a également bénéficié d’un tel aménagement.

D’autres projets pourront encore être retenus au titre de la démarche « Embellir votre quartier – Grands Boulevards – Opéra », dans les 1er, 2e et 3e arrondissements.