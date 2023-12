Paris : les comités de mobilités sont toujours très actifs

Ce comité des mobilités actives de Paris Centre a pour objectif d’étudier et d’éclairer la mise en œuvre opérationnelle des projets d’aménagements de l'espace public en faveur de ces mobilités et d’échanger sur l'animation locale pour les promouvoir.

Inspiré des comités vélos qui rassemblent les associations cyclistes pour co-concevoir les aménagements cyclables, le comité des mobilités actives est une instance plus formalisée et plus transversale de concertation technique, avec quatre choix structurants :

- Le mélange des piétons et vélos pour décloisonner les enjeux

- L’intégration de citoyen(ne)s tiré(e)s au sort, à côté des associations expertes, pour diversifier les types d’expertise

- Un comité au maximum paritaire, notamment via le tirage au sort.

- Un élargissement des sujets traités pour dépasser les seuls aménagements : le comité pourra aussi proposer des évènements en faveur des mobilités actives pour participer à l’animation locale

Qu’est-ce qu’il n’est pas ?

- Un lieu de débat politique sur l’opportunité du développement des mobilités actives

- L’unique lieu de participation sur les sujets relatifs à la mobilité (non concurrent avec les conseils de quartiers, concertations spécifiques aux projets, comité vélo central, etc.)

- Le décisionnaire final des aménagements et animations mises en œuvre : les élus endossent cette responsabilité à la fin du processus

Qui est membre ?

- La présidence est assurée par Florent Giry, adjoint au maire en charge de la voirie, des mobilités et de la gestion des chantiers et Boris Jamet-Fournier, Conseiller de Paris - Délégué d’arrondissement en charge du budget participatif, de la participation citoyenne, des conseils de quartier et de l’innovation.

- Collège associatif :

Les associations de la maison du vélo : AICV, Paris en Selle, Vélorution, Mieux se Déplacer à Bicyclette et Atelier Vélorution Bastille

Les 3 associations membres du collectif « Place aux piétons » : 60 Millions de Piétons, Rue de l’Avenir et le comité parisien de la fédération française de randonnée

Femmes en mouvement

- 2 membres du conseil local du handicap

- 4 hommes et 4 femmes tiré(e)s au sort

- Les services de la Direction de la Voirie et des Déplacements : pour le premier comité étaient présents l’Agence de la Mobilité, la Mission Aménagement Cyclable et la Section Territoriale de Voirie.

Sur les sept habitants présents lors du premier comité (1 absente excusée) : six se sont présentés comme piétons, 7 comme cyclistes, 1 comme automobiliste et utilisateur de scooter et de trottinette.

Le compte-rendu et le relevé de décision seront mis en ligne à l’issu du comité.