"Et là, on tire" : ce que révèlent les perquisitions menées lors de l'opération antiterroriste, en Meurthe-et-Moselle

Menée le vendredi 22 décembre 2023, l'opération antiterroriste qui avait eu lieu en Meurthe-et-Moselle découlait sur l'interpellation de cinq individus. Quatre ont été relâchés. Et des perquisitions ont livré plusieurs enseignements.

Quatre des cinq individus placés en garde à vue suite à l'opération antiterroriste menée en Meurthe-et-Moselle, vendredi 22 décembre 2023, ont été relâchés, note l'AFP. Avec des perquisitions qui ont livré des enseignements.

Garde à vue prolongée

Le cinquième du groupe d'hommes interpellés voit, à l'inverse, sa garde à vue être prolongée. Une source proche du dossier avait confirmé à nos confrères que l'enquête, ouverte pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, a pour but de "vérifier s'il y a un projet terroriste, quel était son état d'aboutissement et là ou les cibles le cas échéant", comme le rapportait d'abord l'Est Républicain.

"Et là, on tire"

Toujours selon l'AFP, deux étudiants figuraient parmi les cinq individus interpellés par la BRI (Brigade de recherche et d'intervention), la police judiciaire de la Sous-direction antiterroriste et le Groupe d'appui opérationnel (GAO).

Ce duo a été suivi lors d'un passage au marché de Noël de Strasbourg, qui a éveillé les soupçons chez les enquêteurs. L'un des deux jeunes aurait alors commenté avec agressivité une publication sur les réseaux sociaux évoquant les marchés présents en ces fêtes de fin d'année.

Autre élément recueilli lors des perquisitions menées au domicile des étudiants, et révélée par cette même source proche du dossier à l'AFP : une vidéo tournée sur ce même marché de Strasbourg, où les enquêteurs ont pu entendre dire : "Et là, on tire". Ce lieu incontournable de la capitale alsacienne dans les périodes de fêtes avait été touché par un attentat le 11 décembre 2018. Cinq personnes avaient été tuées lors de l'attaque perpétrée par Chérif Chekatt.

Extrême vigilance

Pour rappel, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a demandé à tous les préfets de France de faire preuve d'une "extrême vigilance" durant cette période des fêtes de fin d'année.