Opération antiterroriste en Meurthe-et-Moselle : interpellations, profils, enquête, ce que l'on sait ce samedi

Cinq personnes ont été interpellées en Meurthe-et-Moselle, vendredi 22 décembre 2023, dans le cadre d'une opération antiterroriste. Ce que l'on sait, ce samedi matin.

Que s'est-il passé ?

Menée par la SDAT (Sous-direction antiterroriste) et la DGSI (Direction générale de la Sécurité intérieure), cette opération s'est déroulée vendredi 22 décembre et a débouché sur l'arrestation de cinq individus. Les interpellations ont eu lieu à Nancy, ainsi que dans les environs de la commune.

Qui a été interpellé ?

Selon l'Est Républicain, parmi les cinq personnes interpellées vendredi, l'une d'entre elles l'a été alors qu'elle se trouvait dans sa chambre, en cité universitaire. Il s'agit d’un étudiant de troisième année. "J'ai été réveillé par beaucoup de bruit, à 6h39 précisément (...) ils étaient cagoulés et habillés en noir et criaient 'police, police !'", a raconté un témoin à nos confrères.

L'AFP précise que les jeunes hommes arrêtés ce 22 décembre ont entre 20 et 23 ans et seraient proches de la mouvance islamiste.

Gardes à vue, enquête...

Les cinq personnes ont immédiatement été placées en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour association de malfaiteurs terroriste criminelle. Ils ont tous été transférés à Paris. Sud Ouest précise que, selon une source, les investigations doivent vérifier le degré de sérieux d'un éventuel projet d'attentat.

L'appel de Gérald Darmanin

Une intervention qui survient alors que le ministre de l'Intérieur s'est adressé à tous les préfets de France, vendredi 22 décembre 2023. Gérald Darmanin a appelé ces derniers à maintenir "une extrême vigilance", à l'approche des fêtes de fin d'année.