Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine prêt à négocier un cessez-le-feu avec Kiev, près de deux ans après l'invasion ?

Alors que l'invasion russe en Ukraine bouclera la fin de sa deuxième année le 24 février prochain, Vladimir Poutine serait-il prêt à négocier un cessez-le-feu avec Kiev ?

Cela fait bientôt deux ans que la Russie et l'Ukraine sont en guerre. Déclenchée le 24 février 2022, l'invasion menée par les troupes de Vladimir Poutine a rompu tout contact entre les deux voisins. Avant une approche de Moscou pour un cessez-le-feu ?

"Discrètement ouvert à un cessez-le-feu"

Le New York Times a publié une longue enquête, samedi 23 décembre 2023. Une enquête au titre plutôt explicite : "Poutine signale discrètement qu'il est ouvert à un cessez-le-feu en Ukraine". Nos confrères américains racontent en effet que le président russe a déclaré "via des intermédiaires depuis au moins septembre qu'il était ouvert à un cessez-le-feu qui gèle les combats selon les lignes actuelles, bien loin de ses ambitions de domination de l'Ukraine".

"Proches du Kremlin"

Le média explique que cette ouverture à un cessez-le-feu émise, donc, au début de l'automne 2023, a été rapportée par "deux anciens hauts responsables russes proches du Kremlin et des Américains".

"Poutine a indiqué qu'il était satisfait du territoire capturé par la Russie et prêt à un armistice", ont ajouté des responsables américains, détaillant que cette "ouverture discrète" a surgi "après que l'Ukraine a mis en déroute l'armée russe dans le nord-est du pays".

Le New York Times dévoile un échange entre un "haut responsable international" et de "hauts responsables russes", cet automne : "ils disent qu'ils sont prêts à négocier un cessez-le-feu. Ils veulent rester là où ils en sont sur le champ de bataille".

Des "thèses incorrectes"

Évidemment, les interlocuteurs ayant pris la parole auprès de nos confrères l'ont fait "sous couvert d'anonymat, en raison de la nature sensible" des informations dévoilées. Le journal américain explique avoir sollicité Dmitri S. Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine.

"Conceptuellement, ces thèses que vous avez présentées sont incorrectes", lui a-t-il répondu. "La Russie est prête, mais exclusivement à atteindre ses propres objectifs", a enchaîné Peskov. Et au NY Times de rappeler que mardi 19 décembre 2023, Volodymyr Zelensky déclarait ne voir aucun signe de négociation émis par la Russie et rappelait la seule formule de paix exigée par l'Ukraine : la récupération de tous ses territoires capturés par l'ennemi et le paiement, de la part de ce dernier, de dommages et intérêts.

Guerre... et Présidentielle

Des révélations qui surviennent alors que la guerre en Ukraine va boucler sa deuxième année... et que la Russie va vivre une Présidentielle. Le 17 mars 2024, la course au Kremlin connaîtra son dénouement. Vladimir Poutine a annoncé qu'il sera candidat pour briguer un cinquième mandat.

Alors qu'elle avait prévu de se présenter sur la base d'un programme visant à mettre fin à la guerre en Ukraine et à libérer les prisonniers politiques, Ekaterina Duntsova, ancienne journaliste de télévision, a vu sa candidature être rejetée.