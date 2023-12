Soupçonné d'avoir tué son père, un jeune homme placé en détention provisoire : ce que l'on sait de ce drame familial

Un drame familial s'est noué dans la nuit du 21 au 22 décembre 2023 : un homme d'une vingtaine d'années est soupçonné d'avoir tué son père, en Corrèze. Ce que l'on sait.

Un drame familial a secoué la commune Saint-Cyr-la-Roche, en Corrèze, dans la nuit du 21 au 22 décembre 2023. Un père de famille a été retrouvé mort.

Arme, marteau...

Selon une information révélée par nos confrères de La Montagne, le père serait entré au domicile familial dans une colère noire, jeudi soir, et aurait menacé ses proches. Et ce, en se saisissant probablement d'un fusil. L'un de ses enfants se serait alors emparé d'un marteau pour se défendre et aurait frappé son père avec, avant de prendre la fuite avec sa mère, selon nos confrères du Figaro.

Le papa retrouvé mort

Ceux-ci ajoutent que les gendarmes ont, dans la foulée, été appelés pour des "violences intrafamiliales", et ont découvert, en entrant dans la demeure familiale, le corps sans vie du père de famille, mort des suites de ses blessures.

France 3 précise que les techniciens de la cellule d'identification criminelle départementale ont été mobilisés dans les heures qui ont suivi afin de passer la scène de crime au peigne fin.

Le fils placé en détention provisoire

Conduit au commissariat avant son placement en garde à vue, le jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années, a été placé en détention provisoire dans la soirée du samedi 23 décembre, selon France Bleu. Une information judiciaire a été ouverte pour "meurtre sur ascendant". L'autopsie du corps du père de famille devrait être pratiquée, elle, le 26 décembre.

Plusieurs de nos confrères indiquent que le père de famille était fortement alcoolisé lorsqu'il est entré au domicile, jeudi soir. Existait-il des violences intrafamiliales ? S'agit-il d'un homicide volontaire ou involontaire ? Y a-t-il eu un ou plusieurs coups de marteau ? L'enquête devra éclaircir ces nombreux points, tandis que le pôle de l'instruction criminelle, à Limoges, a été saisi.