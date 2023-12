Espalion. Un double CD pour un hommage à Robert Bras

Jean-Claude Calazel, qui produisait ses disques sous le label Discadanse, et Thierry Bonnefous, accordéoniste, musicien et ami de Robert Bras, ont décidé de sortir une compilation hommage à l’artiste.

Robert Bras est décédé le 29 juin 2022, le jour de ses 75 ans. Il a laissé derrière lui sa famille et ses très nombreux amis mais aussi près de 50 ans d’une carrière musicale dense, construite avec son piano à bretelles à l’épaule de bals en bals à travers tout le département et ceux limitrophes. Des bals toujours tournés vers le folklore, la musette et la variété.

Une rencontre prédestinée

Le Montpelliérain Jean-Claude Calazel et l’Espalionnais Robert Bras se sont rencontrés en 1979 lors d’un enregistrement de folklore dans des burons, avec 35 musiciens dont 25 accordéonistes. Robert avait joué "Espalion mon village", se souvient Jean-Claude. Ce sera le début d’une longue et belle amitié et d’une collaboration indéfectible. Lorsque Jean-Claude Calazel attaque la "prod" en 1981, par passion, c’est tout naturellement qu’il va produire le premier disque de Robert "On danse au pays". Avec la complicité de Jean-Claude et de sa société Discadanse, une quinzaine de disques vont suivre et faire le bonheur des amateurs de musique régionale traditionnelle.

Un disque pour danser

Avec la complicité de l’accordéoniste Thierry Bonnefous, qui fut un peu le "poulain" de Robert Bras, Jean-Claude Calazel et "Discadance" viennent de sortir une compilation de 40 titres de Robert Bras. "C’est une manière de faire vivre notre ami et de faire revivre la grande époque des bals dont Robert Bras et son orchestre ont été un élément incontournable dans tout le Massif Central". Un double CD pour danser avec des pasos, des chachachas, des valses, des bourrées... "Une bonne moitié du répertoire de Robert, c’est le folklore, l’autre, c’est du musette, de la variété".

Dernièrement, c’est au Bowling du Rouergue, en compagnie de la famille Bras et de ses amis de toujours, Gilbert et Josy Bastide, que Jean-Claude Calazel a présenté ce double CD hommage à son accordéoniste fétiche.

Jean-Claude Calazel réfléchit déjà au tome 2, version folklore.

"Robert Bras, ses plus grands succès", Discadanse, coffret 2 CD, 15 €, en dépot-vente au Bulletin d’Espalion (possibilité d’expédition, renseignements au 05 65 44 01 93 ou contact@bulletindespalion.fr).