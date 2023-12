Espalion. La belle dynamique des amis de Cohulet

La toute jeune association a dressé son premier bilan et avancé de nouveaux projets.

Samedi dernier, avait lieu, à la salle communale de Bessuéjouls, l’assemblée générale de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine de la paroisse de Cohulet. Les coprésidents Jeannette et Daniel Bonaud ont présenté le rapport moral. Ils ont insisté sur la forte mobilisation des adhérents pour participer aux travaux de rénovation de l’église. L’association compte déjà cent cinquante-cinq adhérents et trente-cinq donateurs.

Un chantier qui avance bien

Les travaux à l’église ont débuté par le démontage et remontage du plancher du chœur (grâce aux poutres offertes par Michel Guiral), puis le débadigeonnage de la façade et de la voûte (grâce à l’échafaudage prêté par Olivier Prat), ensuite le rafraîchissement des draperies, de la litre et des peintures découvertes (grâce à Ulysse Lacombe aidé par Daniel Valdenaire) et enfin le démontage et la restauration du retable (grâce au châssis du tableau offert par Maurice Battut). Le site internet affiche sur l’année 2 550 visiteurs et 16 100 visites de pages.

Un second volet festif

Cette année passée aura été marquée par trois événements importants. La journée repas théâtre du 12 février a accueilli près de cent personnes autour d’un véritable cassoulet de Castelnaudary et d’une magnifique pièce montée à l’effigie de l’église de Cohulet confectionnée par l’EPI du Rouergue. Le repas a été suivi par la représentation de "L’amour est dans le poste" interprétée par la compagnie du Hérisson de la MJC de Carcassonne. Comme l’année passée, la soirée festive du 12 août avec au programme apéritif-concert, aligot saucisse, puis récital de la chanson française a été un véritable succès avec plus de cent trente participants. Les 16 et 17 septembre, plus de cent cinquante personnes se sont déplacées pour visiter l’église à l’occasion des journées du patrimoine. Cet été et cet automne, Jeannette et Daniel étaient sur le pont pour accueillir de nombreux groupes associatifs à l’église, parmi lesquels, les Amis de Joseph Vaylet, occitans en Haut Rouergue, les Caminaïres d’Estaing, des chercheurs du CNRS de Montpellier ou encore la retraite sportive d’Entraygues.

Un bureau élargi

Après le rapport financier largement équilibré de la trésorière Marie-Odile Beffre, l’assemblée a procédé au renouvellement des membres sortants du conseil d’administration et au vote pour l’entrée de deux nouveaux membres. Sylvie Vassal et Alain Lucas viennent étoffer l’équipe dirigeante.

Le programme pour l’année à venir

Les travaux de gros œuvre, financés par la mairie avec l’aide de subventions, vont être engagés. Ils concernent le drainage des abords de l’église, la consolidation du parvis et la réparation des désordres structurels à l’intérieur de l’édifice (fissures). Le travail des bénévoles va être consacré à la rénovation du plafond et des deux chapelles.

En matière d’animation, la journée repas théâtre avec le véritable cassoulet de Castelnaudary aura lieu le dimanche 18 février. La soirée festive estivale aligot saucisse concert aura lieu le samedi 10 août.

La visite de l’église à l’occasion des journées du patrimoine est reconduite.