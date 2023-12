La nuit de Noël tourne au drame à Marseille : une explosion se produit dans un immeuble, une personne retrouvée morte dans l'incendie d'un appartement

En pleine soirée du réveillon de Noël, une explosion s'est produite dans un immeuble du 6e arrondissement de Marseille déclenchant un incendie.

Une explosion, dont l'origine reste encore inconnue, s'est produite ce dimanche 24 décembre 2023, en pleine soirée du réveillon de Noël, dans un appartement à Marseille, rapporte BFMTV.

Une victime sous les décombres

L'explosion a déclenché un incendie dans le logement, située dans le centre de la cité phocéenne. Une personne a été retrouvée morte.

Explosion à Marseille: l'origine de la déflagration est toujours inconnue pic.twitter.com/MnpnKT7HkC — BFMTV (@BFMTV) December 25, 2023

Le drame est survenu aux alentours de 19 h 30 dans un immeuble de quatre étages d'un quartier chic de la ville. Une personne a été également blessée et a dû être hospitalisée pour un traumatisme à la jambe.

Huit personnes relogées dans une école

Huit autres personnes ont dû être relogées dans une école voisine.

La cause de l'explosion pas encore connue

"En cette nuit de Noël j'adresse mes condoléances et mes pensées à la famille et aux proches de la victime ainsi qu'aux habitantes et habitants de l'immeuble et du quartier", a réagi sur X (ex-Twitter), le maire de Marseille, Benoît Payan présent sur les lieux.