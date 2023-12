Bozouls. "L’Operacion país" a également séduit le public bozoulais

Cette semaine, ont eu lieu à Bozouls comme un peu partout sur le territoire, les restitutions de l’opération País. Si bien qu’au total elle a accueilli plus de 450 spectateurs à travers le territoire. L’organisation, une fois de plus a tenu à remercier les 244 locuteurs occitans pour leurs témoignages et à l’Institut occitan de l’Aveyron.

Les détails amenés dans les petites histoires locales si sensiblement relatées par les habitants en disent long sur la richesse et la subtilité du vocabulaire de ce patois.

"Les restitutions País ont permis des moments d’échanges sur notre patrimoine culturel occitan. Une émission y sera consacrée sur France 3. Elle sera diffusée le 7 janvier 2024 sur www.france.tv/.../occitanie/19-20-edicion-occitana/.