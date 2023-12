Trémouilles. Sébastien, un bourrelier, sellier et harnacheur connu et reconnu au Bastié

Quand Sébastien a fini de s’occuper des chevaux et que la journée n’est pas tout à fait terminée, il découpe et coud du cuir. Car son autre métier est artisan bourrelier, sellier et harnacheur. Son savoir-faire lui permet de créer des sacs à main, des ceintures, des laisses pour chien, chats, des besaces, des licols, des tabliers de maréchal-ferrant… Cette opportunité qu’il a acquise depuis une dizaine d’années lors de stages effectués dans les haras nationaux et auprès de M. Lacuche, maître artisan sellier, lui procure de la détente même si une certaine minutie est requise pour les différentes tâches. En effet, après l’achat des peaux teintées à la tannerie Arnal du Monastère, il découpe suivant le patron choisi avec un couteau demi-lune, roule les bords avec la griffe-molette qui trace l’impact des trous, tient les pièces grâce à sa pince en bois, enfile l’aiguille, troue avec l’alêne losange ou ronde, passe le fil et voilà l’objet qui prend forme. Véritable pièce faite main et locale à laquelle il rajoute une boucle, un scratch… Chacune est unique, personnalisée et se révèle solide, pratique, seyante… Sur les marchés de Noël, son stand retient l’attention des passants. Au musée de Salmiech, il a séduit de par ses démonstrations. De plus, sa dextérité connue et reconnue, il est plébiscité pour réparer des ouvrages et donc rien n’est jeté, tout se réutilise.

Si son bonheur situé au Bastié, c’est de côtoyer Jockari, Espoir, Galice, Boubouille, Lilie, Nuage, Noisette… confectionner du "sur-mesure en cuir" rajoute de la sérénité.