Aveyron : votez pour "Mergieux", le projet candidat au budget participatif de la région Occitanie

Le projet aveyronnais est en lice dans la catégorie "climat et biodiversité".



Jusqu’au 15 janvier 2024 minuit, les habitants d’Occitanie sont invités à voter sur le site de la Région pour soutenir trois projets engagés dans le cadre du budget participatif 2023 sur la thématique "Vos solutions pour le climat et l’alimentation". Une opportunité en or pour le projet d’éco-rénovation de l’ancien VVF de Mergieux, à Najac qui participe.

Le principe est simple, et le concept éprouvé : les budgets participatifs, prenant la forme de votes citoyens en ligne, permettent de mobiliser les habitants de plus de 15 ans d’une région autour de projets portés en local, sur des thématiques variées. Par ce vote, la Région dégage une part de son budget pour le soumettre au choix des citoyens et faire en sorte que ces derniers décident où l’argent public doit être investi. La Région Occitanie réitère l’expérience avec l’édition 2023 de son budget participatif "Vos solutions pour le climat et l’alimentation", auquel concourt le projet d’éco-rénovation de l’ancien Village Vacances Familles (VVF®) de Mergieux, à Najac, porté par l’association "Bienvenue en Transition".

Les projets les plus plébiscités seront subventionnés par la Région à concurrence de 2,3 millions d’euros. Sur les 132 projets en lice, le projet aveyronnais figure dans la catégorie "climat et biodiversité", et obtiendra une enveloppe de 150 000 € si les votes le placent en tête des projets du département.

Un budget conséquent qui permettra à l’association gestionnaire de cette friche touristique de 10 hectares perchée au cœur de la forêt communale de Najac, d’éco-rénover 300 m2 de bâti ancien non isolés et mal chauffés.

Une avancée en terme de sobriété énergétique, qui permettra de pérenniser les activités de formation à la transition écologique et sociale, l’accueil touristique et les expériences immersives et culturelles qui s’y développent depuis 2022 à destination des habitant(e)s du territoire et des gens de passage.

Pour en savoir plus sur le projet et voter, rende-vous sur bienvenueentransition.fr/masolution pourleclimat/