CARTES. Tempête Gerrit, "fortes rafales de vent"... 17 départements en vigilance jaune, ce mercredi

Météo France place 17 départements en vigilance jaune, ce mercredi 27 décembre 2023. Et mentionne la tempête Gerrit, qu'il surveille de près.

Ce mercredi 27 décembre 2023, 17 départements du pays sont en vigilance jaune et doivent se méfier des crues et du vent. Avec une tempête qui sévit non loin.

"Fortes rafales de vent"

Parmi les secteurs cités par les prévisionnistes, sept le sont pour le vent. Et Météo France le souligne : "Fortes rafales de vent de la Bretagne aux côtes de Manche en marge de la tempête GERRIT sur les îles britanniques". Effectivement, selon le premier bulletin du jour, tous les départements du littoral compris entre le Morbihan et le Calvados sont en vigilance jaune, exceptée l'Ille-et-Vilaine.

17 départements de France en vigilance jaune ce 27 décembre, avec les yeux rivés sur la tempête Gerrit. Météo France - Capture d'écran

Jusqu'à 100 km/h

Les météorologues indiquent que "sur le Nord-Ouest, un nouveau front actif aborde la Bretagne vers la mi-journée de ce mercredi. On attend de la pluie et des rafales de vent pouvant atteindre 100 km/h sur la pointe, 70 à 80km/h dans les terres. Cette perturbation s'enfonce lentement vers l'est en fin de journée et soirée, perdant un peu de son activité".

De son côté, le MetOffice, service météorologique Outre Manche, indique que "la tempête Gerrit se dirigera vers l'ouest du Royaume-Uni mercredi et entraînera des impacts potentiels sur une grande partie du Royaume-Uni".

17 départements en tout

Le Pas-de-Calais et le Nord font aussi l'objet d'une alerte jaune face au vent, le premier des deux territoires devant également surveiller le risque de crues, ce 27 décembre.

Voici qui est concerné et pour quel motif il l'est, ce mercredi :

Pas-de-Calais : vent et crues

Nord : vent

Calvados : vent

Manche : vent

Côtes d'Armor : vent

Finistère : vent

Morbihan : vent

Vendée : crues

Charente-Maritime : crues

Rhône : crues

Bas-Rhin : crues

Aube : crues

Meuse : crues

Marne : crues

Ardennes : crues

Aisne : crues

Oise : crues

L'Occitanie reste épargnée

Notre territoire régional reste, lui, épargné : aucune vigilance n'est active dans le secteur, ce mercredi 27 décembre 2023. Le temps sera superbe, malgré des nuages dans le Gard et l'Hérault.

Encore une belle journée dans une Occitanie exemptée de toute vigilance météo. Météo France - Capture d'écran

C'est dans les Hautes-Pyrénées qu'il fera le plus doux (17°C). Le Tarn sera gâté, avec 16°C à Castres, et 15°C à Albi.