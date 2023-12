Salles-Curan. Les Aînés ont dégusté les bûches

Le club des Sapins Argentés du Lévézou a fêté Noël. L’après-midi commençait avec la diffusion, au Grenier de Monsieur, d’un film "Chamboultout" avec Alexandra Lamy et José Garcia, une comédie tendre, sensible et hilarante à la fois. Après le film, ce sont plus de 60 convives qui se sont dirigés vers la salle des fêtes où le goûter de Noël les attendait. Les délicieuses bûches du pâtissier Christian Saquet ont été consommées avec vins doux et jus de fruits dans une chaleur amicale sans pareille, pour le plus grand plaisir des bénévoles. Prochain goûter, la galette pour bien commencer l’année !