Les dépressions saisonnières pourraient-elles s'amplifier à cause du dérèglement climatique ?

(ETX Daily Up) - Dans les pays nordiques, le manque de lumière influe considérablement sur la baisse de moral et a également un impact sur l'absentéisme au travail. C'est la conclusion d'une vaste recherche réalisée en Finlande et publiée fin 2023.

Dans certains pays près du pôle Nord, la lumière du jour en plein hiver ne dure que quelques heures, que ce soit en Norvège, en Islande ou encore en Finlande. Et cela a des répercussions sur le moral des habitants. À la fin de l'automne, le nombre de jours de congés maladie en Finlande est presque deux fois plus élevé qu'en été et environ un quart plus élevé qu'au début de l'automne, estime une récente étude financée par le Conseil de la recherche de Finlande et réalisée dans le cadre du programme de recherche sur le changement climatique et la santé. Pour parvenir à ce constat, les chercheurs se sont basés sur les données de l'agence de sécurité sociale Kela (l'équivalent d'Ameli en France) recensant un total de 636.543 arrêts maladie dus à des raisons de santé mentale sur une période de 12 ans.

Des études antérieures ont démontré que certaines personnes souffrent de dépression hivernale (trouble affectif saisonnier). En Finlande, ce mal est tellement répandu qu'il a été baptisé "dépression kaamos". Elle peut se manifester par une augmentation de l'appétit et une prise de poids, ainsi que par une fatigue et une somnolence excessives. On la traite le plus souvent par luminothérapie, une méthode reconnue qui consiste à reproduire le plus possible les effets bénéfiques de la lumière sur notre cerveau et notre organisme.

Et il se peut malheureusement que les habitants des pays nordiques soient de plus en plus nombreux à y recourir. Bien que l'étude ne se soit pas penchée spécifiquement sur ce phénomène, elle suggère que si le changement climatique entraîne en Finlande des étés plus lumineux et des hivers plus sombres, la dépression, l'anxiété et les troubles du sommeil pourraient augmenter pendant l'hiver en raison de ces changements. "Toutefois, à l'exception des troubles du sommeil, ils pourraient également devenir moins fréquents pendant l'été, si la luminosité augmente", souligne un communiqué publié sur le site de l'University of Eastern Finland.

Si l'étude en question ne mentionne pas de lien avéré entre dépression saisonnière et changements climatiques, d'autres recherches ont en revanche déjà établi des relations entre la hausse des températures et la santé mentale. Une recherche publiée en 2018 dans Nature Climate Change a par exemple constaté une détérioration du bien-être mental corrélé à la hausse des températures atmosphériques. Selon cette recherche basée sur l'analyse du langage dépressif dans plus de 600 millions de contenus mis à jour issus des réseaux sociaux, le changement climatique non atténué pourrait entraîner un total de 9.000 à 40.000 suicides supplémentaires aux États-Unis et au Mexique d'ici à 2050.