Castanet. Les écoliers "apprentis journalistes" ont fêté Noël avant de partir en vacances

Dans le cadre d’un projet CNR Éducation "Notre école, faisons-la ensemble", les élèves de l’école de Lardeyrolles-Castanet vont écrire le journal de l’école une fois par trimestre et le vendront 1 €. Chaque élève a un rôle bien particulier et chaque élève de la toute petite section jusqu’au CM2 y a participé. Les élèves ont débuté la journée en faisant une conférence de rédaction avec pour rédactrice en chef Lou, éditorialiste Zélie et correctrice en chef, Juliette. Les autres élèves ont eu divers rôles : journalistes, correcteurs, dessinateurs… Les plus petits ont été interviewés par les CE. Pour clore cette période, le père Noël est passé à l’école, les élèves ont pu découvrir les cadeaux et profiter d’un goûter, le tout étant financé par l’APE.