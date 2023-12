Les dix emojis les plus populaires de 2023

(ETX Daily Up) - Vous les utilisez quotidiennement et parfois, ils servent à eux seuls de réponse. Les emojis, ou émoticônes, rythment nos messages privés et publics. Et il semblerait que les émoticônes rieurs ont été les plus populaires cette année. Découvrez quels ont été les emojis les plus utilisés de l'année 2023 sur les réseaux sociaux.

Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Et en 2023, les emojis le confirment. Sur les 3782 émoticônes conformes à la norme Unicode en septembre 2023, Meltwater, un outil d'analyse et de veille sociale, a dévoilé les dix emojis les plus utilisés cette année sur douze plateformes, dont Instagram et Twitter, entre le 1er janvier et le 30 novembre 2023. Résultat des courses, l'humour semble avoir le plus séduit les utilisateurs d'émojis. En tête, on retrouve le "visage riant aux larmes" ou ?, avec 254 millions de mentions sur les réseaux sociaux, souvent le plus plébiscité par les Millenials. Il dépasse le visage pleurant bruyamment, ?, avec 46 millions de mentions supplémentaires (208 millions), chouchou des Z. Enfin, l'emoji à se rouler par terre de rire, ou ?, prend la troisième place avec 128 millions de mentions.

A noter que contrairement aux deux autres, l'emoji pleurant de rire peut être utilisé à la fois pour exprimer la tristesse ou encore l'épuisement, comme la joie et le rire à "en pleurer".

Si les emojis les plus populaires peuvent varier selon l'année, le classement démontre une utilisation massive d'émoticônes liés à l'amour et à la passion avec le coeur rouge en quatrième position, les flammes en cinquième place ou encore le visage avec des yeux en forme de coeur et le visage souriant avec des coeurs, respectivement en septième et huitième place. Ces derniers ont notamment séduit le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, avec en tête le coeur rouge.

Tout feu, tout flamme sur Insta

Meltwater souligne une percée de l'émoticône flamme le 26 octobre, le propulsant à la troisième place à ce moment, qui était due à un spam de Bitcoin, copié-collé sur X (anciennement Twitter) "probablement par des robots". Cela n'empêche que l'émoji feu s'est imposé sur Pinterest, Twitch et Instagram. Du côté de Twitter, Reddit et Facebook, c'est l'émoticône du visage riant aux larmes qui a été le plus utilisé.

Souvent utilisé dans un contexte pour appuyer leur passion pour un sujet, Meltwater a précisé que les emojis coeur rouge ❤️, étincelles ✨,visage souriant avec les yeux en coeur ? et flamme?, les plus utilisés sur Pinterest, étaient associés à des phrases comme "Tu vas adorer ça" et "J'adore cette idée !".

Aux Etats-Unis, la "hype" continue autour de l'emoji riant aux larmes, tout comme au Royaume-Uni et au Nigeria tandis que le visage pleurant de rire s'est imposé en Afrique du Sud et que le coeur rouge a conquis l'Inde.

1) ? visage riant aux larmes

2) ? visage qui pleure bruyamment

3) ? se rouler par terre de rire

4) ❤️cœur rouge

5) ?feu

6) ?mains en prière

7) ? visage souriant avec yeux en forme de cœur

8) ? visage souriant avec cœurs

9) ✨ étincelles

10) ?visage souriant avec yeux rieurs