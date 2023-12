La tempête Gerrit, qui a surtout sévi au Royaume-Uni, a malgré tout apporté quelques perturbations en France. Avant un nouvel épisode de perturbations pour finir l'année ?

La nuit du 30 au 31

En milieu d'après-midi, dès le 27 décembre 2023, Météo France s'était d'ores et déjà projeté sur les dernières heures de l'année. Et a évoqué, après la tempête Gerrit, "passage probable d'un autre coup de vent samedi soir pour les derniers jours de l'année 2023". Un épisode qui, s'il vient à se confirmer, concernerait "le nord-ouest de la France".

Après le passage de #Gerrit, le nord-ouest de la France se prépare au passage probable d'un autre coup de #vent samedi soir pour les derniers jours de l'année 2023



\u2139\ufe0f Restez informés sur https://t.co/DmFQwi3dce pic.twitter.com/qChGxAQ8n6 — Météo-France Ouest (@MeteoFrance_O) December 27, 2023

La force des rafales "à surveiller"

Dans ses premières prévisions, les météorologues parlent, pour samedi, de l'arrivée "d'un front froid actif par la Bretagne accompagné de bonnes rafales". Si, pour l'heure, "la situation est encore bien incertaine", Météo France indique que "la force des rafales sera à surveiller".

Concernant la zone qui pourrait être impactée, il s'agit des trois régions du Nord ouest du pays : le Pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie. La probabilité est fixée à 30%.

Rafales supérieures à 110 km/h avec Gerrit

Si, encore une fois, ce sont surtout les voisins britanniques qui ont été impactés par la tempête, le vent a tout de même fait des apparitions remarquées sur les côtes françaises. Plusieurs communes ont enregistré des rafales supérieures à 100 km/h mercredi 27 décembre :