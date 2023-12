Onet-le-Château. Au café associatif, la magie des veillées d’antan ravivée par Yves Lavernhe

Conteur et raconteur d’histoires, avec sa gouaille et son accent chantant qui n’appartiennent qu’à lui, Yves Lavernhe s’est plongé dans la marmite des histoires anciennes, pour le plus grand plaisir de son auditoire, des adultes retrouvant leur âme d’enfant et les plus jeunes médusés découvrant un autre temps…

Un temps pas si lointain que cela, où dans la seule pièce à vivre, avec sa grande cheminée se retrouvait toute la famille et souvent des voisins, pour occuper des soirées qui, quelquefois, étaient un peu longues… et c’est cette ambiance que tous ont retrouvée, dès que les lumières du café associatif se firent plus douces, non pas avec le père Noël, même s’il n’était jamais bien loin, mais en compagnie de la guitare et de l’accordéon diatonique d’Yves et dès le premier conte, on s’imaginait au coin du feu du cantou, entre le souper et le coucher, avant l’arrivée de la télévision, de l’ordinateur… et de l’électricité, pour un moment magique entre réalité et imaginaire… Et le joli sapin décoré du café a donné le change au sapin de Noël d’Yves Lavernhe. "Et pourquoi le sapin comme arbre de Noël, et pourquoi le décore-t-on depuis la nuit des temps ?" En fait, pour faire court, c’est grâce à un petit oiseau malade, qui n’a pu suivre sa famille vers les pays chauds et qui cherche refuge pour passer l’hiver auprès des arbres de la forêt… mais les uns après les autres, ils lui refusent l’hospitalité, jusqu’à ce que le sapin l’invite, en s’excusant pour ses aiguilles peu accueillantes… Et c’est depuis ce jour que, pour punir tous les arbres, ceux-ci perdent leurs feuilles et sont soumis aux affres du froid, du blizzard et de la neige alors que le sapin fut remercié en restant bien vert tout au long de l’année et donc choisi pour être le sapin de Noël…

La soirée s’est poursuivie de la plus belle des façons, comme les veillées d’antan, avec comme seul intermède, un moment de partage tout aussi hors du temps, pour savourer un délicieux vin chaud de circonstance (chocolat chaud pour les enfants !)…