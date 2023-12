Le chien, un thérapeute universel ?

(ETX Daily Up) - Il est bien connu que les chiens peuvent nous remonter le moral. Mais les travaux sur la question ont majoritairement été réalisés auprès de femmes, ce qui soulève des questions quant à l’intérêt de la cynothérapie pour les individus d’un autre genre. Une récente étude canadienne prouve que les canidés sont de précieux alliés pour tous.

Une équipe de recherche affiliée à l’université de la Colombie-Britannique Okanagan a voulu évaluer les bienfaits thérapeutiques des chiens en menant une expérience auprès de 163 étudiants. Ce groupe de volontaires était composé à 49% de femmes, 33% d'hommes et 17% de personnes non binaires ou ayant une autre identité de genre. Tous les participants de l’étude ont participé à des séances de cynothérapie de vingt minutes par groupe de trois ou quatre, avant de compléter un questionnaire évaluant leur bien-être général.

Les chercheurs ont constaté que ces séances de thérapie avec un chien augmentent significativement le bien-être des volontaires. Elles atténuent également le stress, la solitude ou le sentiment de déracinement que peuvent ressentir certains étudiants qui vont à l’université loin de leur ville d’origine. Et ce, quelle que soit l’identité de genre du patient. Pour le professeur John-Tyler Binfet, co-auteur de l’étude, parue dans CABI Human-Animal Interactions, ces résultats montrent que la cynothérapie peut convenir à un large éventail d’individus. "À la lumière d'études antérieures dans lesquelles les volontaires étaient majoritairement des femmes, notre échantillon d'hommes, de personnes "genderfluid" et bispirituelles [identité de genre propre aux communautés autochtones, ndlr.] nous permet de mieux comprendre que l'efficacité de ces interventions ne semble pas dépendre du genre", a-t-il déclaré dans un communiqué. Il a également souligné que "les chiens ont aidé les étudiants à ressentir et à vivre quelque chose de positif, quel que soit leur genre".

Malgré ses limites méthodologiques, ce travail de recherche laisse penser que le meilleur ami de l’Homme peut potentiellement être un excellent thérapeute. Il ne faut donc pas s’étonner que les chiens fassent de plus en plus leur apparition dans les infrastructures médicalisées, dont l’Institut Curie, à Paris.

Depuis plusieurs mois, l’établissement accueille Snoopy, un setter anglais âgé d’environ deux ans, pour que les patients atteints de cancer et les personnels soignants puissent bénéficier de sa présence apaisante. Chacun peut le toucher, en prenant, bien sûr, le soin de se laver consciencieusement les mains, après les caresses, et donc bénéficier de nombreuses vertus de ce médiateur à quatre pattes. Plusieurs hôpitaux de l’Hexagone réfléchissent à répliquer ce projet.