Occitanie : elle voulait grimper en famille sur le Pic du Midi et fait une chute de plusieurs centaines de mètres

Les faits se sont déroulés ce jeudi 28 décembre dans les Hautes-Pyrénées.

Ils avaient repéré sur les cartes un sentier conduisant au Pic du Midi, à 2 876 m en haut des Pyrénées. Toute cette famille originaire de Bergerac en Dordogne a alors entrepris dans l'après-midi l'ascension par ce sentier jusqu'à l'observatoire du Pic du Midi, avec l'intention par la suite de redescendre par la télécabine. Avec pour tout équipement des raquettes à leurs pieds.

Sauf que la neige était bel et bien présente en quantité et que le sentier avait disparu. Un équipement largement insuffisant en hiver en altitude. Dans cette ascension devenue dangereuse, la mère de cette famille, une femme de 47 ans, fait une chute sur une pente sur plusieurs centaines de mètres, sous les yeux de ses proches, raconte La Dépêche du Midi.

"Enormément de chance"

Une chute qui a nécessité l'intervention du Peloton de gendarmerie de haute montagne de Pierrefitte-Nestalas (Hautes-Pyrénées) pour porter secours à la quadragénaire, à la nuit tombée, par les airs et à bord d'un hélicoptère Choucas 65.

Dans sa longue chute, de plusieurs centaines de mètres sur cette pente enneigée , la femme de 47 ans va s'en tirer indemme, avec quelques plaies et blessures surperficielle. Un petit miracle en soi : "Elle a eu énormément de chance de ne pas toucher des blocs de pierres lors de sa chute, l'issue aurait pu être fatale", ont déclaré les secouristes, qui ont appelé les randonneurs et autres personnes à la prudence en haute montagne.

La quadragénaire et ses proches, son compagnon et ses deux enfants, ont été pris en charge et redescendus par la voie des airs jusqu'au poste de secours de la station de ski de La Mongie, au pied du Pic du Midi. La petite famille a même pu "poursuivre ses vacances", après cette grosse frayeur.