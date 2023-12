Trémouilles. Toutaki : l’association se porte bien

Entre les activités régulières et celles ponctuelles, les bénévoles de l’association Toutaki permettent à 70 familles de profiter de sport, de culture, de loisir tout au long de l’année.

Et lors de l’assemblée générale dans la salle des fêtes de Saint-Hilaire, tous les responsables ont relaté la bonne marche des différentes sessions : gym, chorale, danse, couture, marche, musique…. avec une stabilité ou une augmentation des adhérents et leur assiduité aux cours. Fonctionnant avec le "partage des tâches" il est plaisant pour Virginie présidente, Mireille secrétaire, Maryse et Jean-Pierre trésoriers et les membres du bureau de gérer ce club sachant que le bilan financier est satisfaisant, que les nouvelles propositions sont toujours écoutées et qu’une bonne ambiance récurrente règne entre tous. Pour conclure, un pot de l’amitié a été partagé.