Vent à 100 km/h, pluie, potentiels orages : la "dernière perturbation" de l'année de 2023 arrive, les prévisions pour ce week-end

Le temps sera très perturbé pour clore l'année 2023.

Vous reprendriez bien une dernière douche d'averses en cette fin d'année ? Météo France prévoit "une dernière perturbation" pour 2023 qui devrait balayer le pays dans la nuit de samedi à dimanche puis la journée de la Saint-Sylvestre.

Cette perturbation s'accompagnera d'un renforcement du vent à son passage avec des bourrasques pouvant atteindre les 80-90 km/h, et "localement 100 km/h", sur la Bretagne et le long de la Manche. Dans les terres, on s'attend à des rafales de 70-80 km/h jusqu'aux Hauts-de-France et l'Île-de-France. De l'orage n'est pas exclu.

20 à 30 mm de pluie pourraient tomber localement dans le Pas-de-Calais, "où la sensibilité hydrologique reste sensible" suite aux crues historiques de ce début d'hiver.

Chute de température

La journée de dimanche 31 décembre 2023, "on devrait retrouver le front froid de la perturbation des Pyrénées au Centre-Est et au Nord-Est en passant par le Massif central". Les températures vont donc chuter, et la limite pluie/neige va baisser sur les massifs.

Le pourtour méditerranéen seulement devrait être épargné par la chute des températures, mais pas par la pluie.

19 départements en jaune ce samedi

Pour la journée de vendredi 29 décembre 2023, Météo France place 11 départements en vigilance jaune pour des risques de crues, de vent et de pluie-inondation : Pas-de-Calais, Nord, Oise, Aisne, Ardennes, Marne, Aube, Bas-Rhin, Manche, Rhône et Charente-Maritime.

Le nombre est porté à 19 pour samedi 30 décembre, avec la possibilité d'évoluer dans la soirée :

19 départements en vigilance jaune ce samedi. Météo France

