Villefranche-de-Rouergue : "C’est un vrai parcours du combattant" pour le Collectif Migrants qui fête ses 10 ans

Alors que le collectif fêtera ses dix ans en février 2024 , les bénévoles accompagnent au quotidien les migrants dans leurs démarches administratives et pour se loger.

Dans quelques semaines, le Collectif Migrants de Villefranche fêtera ses dix ans. "Cette initiative est partie d’un contact à l’époque : il y avait des personnes dans une situation de précarité extrême, avec des enfants même pas scolarisés", se souvient Anne-Marie Mondon. "Tout est parti d’une volonté de loger des familles à l’année".

Trouver des financements

Du chemin a été fait depuis le début de cette entraide collective, "bien que la situation reste fragile", précisent les associations. "On héberge entre 4 à 5 familles sur Villefranche", indique Josiane Rouvellat, déléguée du Secours populaire. "Le nerf de la guerre consiste surtout à trouver des financements, car nous n’avons pas de subventions. On s’appuie sur la solidarité des gens, les dons et certains propriétaires qui mettent à disposition gratuitement leur logement". Des récoltes de fonds sont régulièrement organisées.

L’autre axe majeur pour le collectif est d’aider les migrants au cours de leurs démarches administratives pour acquérir des papiers et des autorisations pour rester sur le territoire. "Plusieurs personnes se retrouvent sans ressource après avoir décidé de quitter leur pays pour des raisons politiques, notamment dans les pays de l’Est", ajoute Jean-Paul Rivière, du collectif. "Ils ont quitté leur métier et leur maison et ne peuvent plus revenir dans leur pays. S’ils restent dans ces conditions, c’est qu’ils n’ont pas le choix. Ils se retrouvent dans des situations de non-droit, où ils ne sont pas autorisés à travailler alors qu’ils le veulent. Leurs enfants sont scolarisés, ce qui est important pour permettre une réussite sociale".

"Un parcours semé d’embûches"

Depuis le début du collectif, une trentaine de personnes prises en charge ont obtenu un droit de séjour. "Il s’agit d’un véritable parcours de combattant semé d’embûches. On essaye de les accompagner dans les démarches administratives complexes. Chaque profil doit être traité au cas par cas", poursuit le collectif. "Ce ne sont pas des profiteurs, au contraire. Ils souhaitent participer à l’économie française".

Le collectif migrant est constamment en recherche de dons et de bénévoles pour des permanences, organisation d’événement et pour accompagner les migrants dans leur quotidien et démarches. Un événement sera organisé pour les dix ans du collectif en février, plus de précisions dans nos prochaines éditions. À noter, cet article a été réalisé avant le vote à l’assemblée nationale de la loi immigration, le 19 décembre dernier.