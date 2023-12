Decazeville. Le père Noël fait étape au club de tennis

À l’instar de plusieurs autres associations, le Tennis club Firmi-Decazeville a organisé un après-midi autour de la fête de Noël qui s’est voulue très ludique. Les jeunes de l’école de tennis ont partagé un délicieux goûter en présence du père Noël. Petits et grands ont dégusté en suivant l’incontournable repas de Noël préparé par l’Hôtel du Parc de Cransac. Tous les participants ont apprécié ce moment de partage joyeux et festif, alliant jeux, tradition et gastronomie. Voici d’autre part, les derniers résultats sportifs du Tennis club Firmi-Decazeville pour les compétitions qui viennent de se terminer.

Au trophée GAN, l’équipe hommes + 55 ans chute en quart de finale et l’équipe dames est éliminée en huitième de finale. En ce qui concerne la Coupe Pierre-Thénégal, l’équipe dames ne s’est inclinée qu’en demi-finale. De bons résultats dans l’ensemble. Les enfants de l’école de tennis de 4 à 12 ans ont quant à eux validé les niveaux du premier trimestre.