EN IMAGES. Nouvel an : la Nouvelle-Zélande et l'Australie sont en 2024, découvrez quels pays vont fêter en premier et en dernier la nouvelle année

On a tendance à l'oublier mais fuseaux horaires différents oblige, on ne se souhaitera pas tous une bonne et heureuse 2024 au même moment.

C'est une particularité du changement d'année, tous les pays du monde ne basculent pas à la même heure. Cela s'explique par des fuseaux horaires qui divergent. Comme l'explique Géo, "les états définissent en effet l'heure locale sur leur territoire à l'aide d'un décalage fixe par rapport au temps universel coordonné (UTC). Ce dernier est le plus souvent égal à un nombre entier d'heures, mais certains pays emploient un décalage à la demi-heure (c'est le cas en Iran et en Inde, par exemple), voire au quart d'heure. Les zones horaires s'étendent aujourd'hui d'UTC -12 à UTC +14". Selon Le Figaro, "comme le soleil n'éclaire pas tous les côtés de la Terre en même temps, il fallait organiser les horaires au niveau mondial. Il a donc été défini un point de départ, le méridien de Greenwich (le point zéro longitudinal, qui passe notamment par Londres), à partir duquel commencerait le comptage des fuseaux horaires. Vingt-quatre ont été définis sur la Terre, chacun représentant une heure". Le monde étant ainsi divisé en vingt-quatre fuseaux horaires, tout le monde ne sabrera pas le champagne à la même heure. Les premiers pays à passer en 2024 C'est la Nouvelle-Zélande qui ouvre le bal des festivités. Depuis midi heure française ce dimanche 31 décembre, le pays est entré dans l'année 2024. Avec le traditionnel et grandiose feu d’artifice tiré depuis la Sky Tower. \u26a1\ufe0fLa Nouvelle-Zélande est déjà en 2024 et célèbre la nouvelle année par un feu d'artifice tiré depuis la Sky Tower à Auckland #HappyNewYear #HappyNewYear2024 #Auckland pic.twitter.com/wccBJubbAp — X\u26a1\ufe0fINFOLIVE (@xinfolive) December 31, 2023 Il est suivi de près par l'Australie. Depuis 14 h, heure française, les Australiens ont également démarré une nouvelle ère. Deux heures après la Nouvelle-Zélande, l'Australie passe à son tour en 2024 avec des festivités impressionnantes à Sydney ! ?\ud83c\udf87\u2728 pic.twitter.com/noGWNLtqL7 — GOSSIP ROOM (@GossipRoomOff) December 31, 2023 L'Asie va bientôt suivre. Aussi, à partir de 16 h, le Japon et la Corée du Sud pourront célébrer à leur tour une belle et heureuse année 2024. Ils seront suivis ensuite par la Chine et les Philippines à 17 h, la Thaïlande et le Cambodge à 18 h. Avec 11 fuseaux horaires, la Russie, elle fêtera le Nouvel an entre 13 h et 23 h, heure française. Les derniers pays à entrer dans l'année 2024 A contrario, les habitants d'Hawaï aux Etats-Unis ou ceux de la Polynésie française figurent parmi les derniers pays à lancer le compte à rebours.