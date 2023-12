Rodez : la salle des fêtes va vibrer pour la Saint-Sylvestre… avant le grand loto du Vélo-club

On l’a déjà annoncé dans ces colonnes : ce dimanche soir, pour fêter au mieux le passage entre 2023 et 2024, la salle des fêtes de Rodez revêtira ses plus beaux habits de lumière !

Avec une soirée organisée par l’association Ruthen’Art et l’agence événementielle E*My Events (40 € sur place) qui promet de nombreuses surprises : plusieurs DJ sont attendus, le duo de rappeurs locaux Antes et Madzes se produiront en live et de nombreux artistes viendront animer la soirée et nuit… Jusqu’à cinq heures, car dès le lendemain à partir de 15 heures, la salle des fêtes accueillera le grand loto annuel du Vélo-club de Rodez.