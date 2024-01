Aveyron : le rêve de médailles olympiques du cycliste déficient visuel Elie De Carvalho

À 29 ans l’athlète déficient visuel, double médaillé de bronze l’été dernier au championnat du monde à Glasgow, vise une participation à trois épreuves des jeux paralympiques de Paris.

Coupé dans son élan mais pas dans sa volonté. Le cycliste Millavois Élie De Carvalho était, jusqu’en 2018, un bon coureur de l’équipe DN1 Aix-en-Provence. Mais, cette année-là, une maladie génétique rare lui est diagnostiquée. "Ma vue a baissé. J’ai arrêté le vélo et le sport," se souvient-il. "Je n’ai finalement repris qu’en 2021, en tandem." Une découverte notamment influencée, au moins indirectement, par un grand frère gérant d’un magasin de cycles.

En duo sur un tandem

"La reprise s’est d’abord faite avec des compétitions nationales puis, en 2022, des courses internationales, des coupes du monde." Une progression qui l’ont amené, dès 2023, en équipe de France. "J’ai décroché deux médailles de bronze en août au championnat du monde en Écosse." Une double performance qui souligne, aussi, l’importance du pilote derrière lequel s’assoit Élie De Carvalho. "Mickaël Guichard était avec moi à Glasgow et il sera également là pour les jeux paralympiques de Paris."

Un partenaire très important, et forcément influent, dans la performance. "Mickaël gère les vitesses, la direction et les freins. Il faut qu’il soit très puissant, aussi fort que moi. L’allure se fait à deux. C’est mieux de former un duo de niveau homogène et coordonné."

Une subvention de 1 000 € votée par la Ville de Millau Lors du conseil municipal du 21 décembre les élus millavois ont voté à l’unanimité une subvention exceptionnelle de 1000 euros pour sa participation au championnat du monde 2023 de paracyclisme. "L’athlète Elie de Carvalho mise tout aujourd’hui dans sa qualification aux Jeux paralympiques 2024", détaille la délibération présentée par Jean-Pierre Mas adjoint aux sports. "Pour ce faire et envisager sa sélection, Elie doit pouvoir participer à des compétitions à l’international qui nécessitent un budget important. C’est dans ce contexte que la Ville accorde une subvention exceptionnelle de 1000 € au profit d’Elie De Carvalho qui à son tour s’engage à promouvoir la Ville, Terre de jeux 2024 et à devenir l’ambassadeur du territoire lors des prochains Jeux Olympiques à Paris."

Avant les Jeux - "j’aurai la réponse pour ma qualification fin mai " - Élie s’est fixé un nouvel objectif : courir sur piste en mars au championnat du monde à Rio de Janeiro. Une discipline nouvelle pour lui, l’adepte de la route et du contre-la-montre.

"Je sors d’un stage sur piste avec l’équipe de France à Roubaix." Le Millavois est aussi "touché et encouragé" par l’aide financière de sa ville. "Je porterai les couleurs millavoises si je vais aux Jeux paralympiques. Ce serait quelque chose d’exceptionnel à vivre."