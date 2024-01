Saint-Christophe-Vallon. Le chemin d’un tourisme plus vertueux

Bilan de la saison passée et perspectives 2024… L’ordre du jour de la soirée tourisme qui a réuni une centaine de personnes à la salle des fêtes de Marcillac, socioprofessionnels, élus, administrateurs de l’office de tourisme et personnes-ressources du territoire Conques-Marcillac. Régine Combal, directrice de l’office de tourisme, a tout d’abord fait un retour sur la fréquentation touristique 2023 jugée satisfaisante en particulier sur les ailes de saisons (printemps et automne). Les étrangers (Canada, États-Unis, Australie…) sont de retour, les Espagnols, les Belges et les Allemands étant les Européens les plus nombreux. Le chemin de Saint-Jacques (GR65) a connu une fréquentation record, avec le passage de plus de 23 000 marcheurs enregistrés par l’éco-compteur en amont de Conques.

L’année a été marquée par des difficultés de recrutement dans les restaurants notamment. Le rapport d’activité a ensuite décliné toute une série d’actions mises en œuvre dans le cadre de la stratégie de développement touristique de la destination avec la montée en puissance de l’œnotourisme et du tourisme de savoir-faire (métiers d’art). L’accompagnement des prestataires, la communication digitale de l’OT, les balades avec les greeters d’aicí ont également été évoqués ainsi que la requalification du GR 62 de Rodez à Conques dont l’aboutissement est prévu en 2024. Soucieux d’avancer "vers un tourisme durable", l’OT a organisé en 2023 une formation transversale réunissant divers services et des socioprofessionnels, amorçant ainsi la mise en œuvre, avec le soutien de l’Adat, d’une stratégie d’accompagnement vers des pratiques plus vertueuses.

Du côté des perspectives à court terme, le projet du nouvel office de tourisme à Conques franchira une nouvelle étape avec le début des travaux en 2024. Sa relocalisation dans le haut du village permettra de "disposer d’un outil de travail fonctionnel et modernisé, véritable vitrine de l’offre touristique du territoire".

La parole a ensuite été donnée à Catherine Sciberras, directrice de l’Adat qui a présenté les grandes lignes des orientations départementales 2024 en matière d’attractivité et de tourisme.

Vignobles et découvertes : douze nouveaux prestataires ont été labellisés

La soirée s’est achevée par une sympathique cérémonie destinée à fêter le renouvellement du label Vignobles et découvertes qui compte désormais 71 prestataires labellisés pour 88 prestations (caves, hébergements, restaurants, activités, événements…). La plaque du label a été officiellement remise aux 12 nouveaux qui sont venus grossir, cette année, les rangs des labellisés : Sylvain Rocagel (domaine de la Coupette), Athur Nouyrigat (domaine Roquevert), Ana Mazars (chambres d’hôtes Les Jardins d’Ana), Valérie Duclos (chambres d’hôtes l’Alcôve), Julie Jassin (chambre d’hôtes La Roquette), Bernard Delannoy (chambre d’hôte Le Lacquier), Heidi et Gunter Carlier (gîtes et chambres d’hôtes Le Mas Nau), Virginie Welker (gîte Mas du Cruou), Christine et Jean-Pierre Rocher (gîte Le Valadin), Valérie et Mickaël Dorchies (camping et restaurant Le Temps d’une pause), Léna et Mathieu Libourel (restaurant Cascade), Arthur Vanaudenhove (O’Bike), le réseau des greeters d’aicí, les rendez-vous de Vallon de cultures, ainsi que les rendez-vous du patrimoine et les Universités portés par l’office de tourisme.