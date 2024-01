Lédergues. Une élection de Miss sans pareille

140 adhérents du club générations mouvement se sont retrouvés pour fêter Noël et élire "Miss Lédergues". Le repas traditionnel de Noël avant Noël a été très animé et festif. Tout d’abord, le nouveau prêtre Jubilee était parmi les invités et leur a fait l’honneur de chanter un chant indien de "Marie". La grande participation des invités à la mise en forme avec la danse des Cow-Boy en guise d’ouverture à la soirée a mis de l’ambiance. Ensuite ce fut le concert de chants de Noël avec Geneviève et les danses de Vienne avec Rose et Guillaume. Ont suivi les onze miss qui se sont présentées sur la scène et qui ont défilé en robe longue pour la première présentation. Elles étaient ensuite en tenue légère pour le second défilé encouragées par le générique de Miss France et d’autres airs appropriés à ce genre de manifestation. Avec une Miss inconnue, les Miss, sous l’air de "Comment ça va", ont interprété une belle chorégraphie qui a ravi tous les participants. Après le dépouillement du vote fait par le jury (l’ensemble des invités), Christiane a été élue "Miss Lédergues" avec comme projet d’aller à la rencontre du président Macron accompagnée de Rose et son camping-car pour réclamer une augmentation de la retraite. La tombola a gâté vingt gagnants au tirage. La soirée s’est terminée avec la distribution d’un cadeau de Noël pour chaque adhérent. La soirée très dense et pleine de magie de Noël et de surprises, s’est terminée tôt le matin avec des souvenirs plein la tête.