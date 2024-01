Ces bombes ne tomberont pas sur l'Ukraine : un avion russe bombarde par erreur un village de son pays

Neuf maisons ont été détruites ce mardi 2 janvier, et d'autres bâtiments et véhicules ont également été endommagés. Ces maisons seront reconstruites et les habitants dédommagés.



En russe, on appelle ça "kartavit'", pour parler d'une bavure : un gouverneur régional russe a déclaré ce mercredi 3 janvier qu'il avait ordonné la reconstruction de neuf maisons dans un village qui a été accidentellement bombardé par un avion militaire russe dans l'ouest du pays. Lors de l'incident, qui s'est produit ce mardi 2 janvier, des munitions ont été larguées par erreur au-dessus du village de Petropavlovka, dans la région de Voronej, a rapporté l'agence de presse RIA, citant le ministère de la Défense. Pas de victimes, mais des dégâts Le gouverneur Alexander Gousev a déclaré que les neuf maisons seraient reconstruites dès que possible. Une petite école locale, un centre artistique et un bâtiment administratif ont également été endommagés. Cinq voitures et un tracteur ont aussi été endommagés, et leurs propriétaires seront indemnisés. L'incident n'aurait fait aucun mort, mais quatre personnes ont été soignées pour des blessures mineures et les habitants ont pu bénéficier d'un soutien psychologique. "Aucun habitant ne sera laissé pour compte, nous soutiendrons tout le monde autant que possible", a ajouté Alexander Gousev. Les autorités n'ont pas précisé la cause de l'incident, mais c'est autant de bombes qui ne tomberont pas sur l'Ukraine...