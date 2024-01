Aveyron : Arthur Fraresso et Paul Imbert veulent semer du rêve en Equateur

Ces 2 étudiants de l'école d'Ingénieurs en Agriculture de Purpan (Toulouse) vont partir en février à Quito, capitale de l'Equateur, pour venir en aide à l'ONG Ecuasol pendant trois mois.



Ils se nomment Arthur Fraresso de Boussac et Paul Imbert de Saint-Santin. Ils sont tous deux en 4e année d’école d’ingénieurs en agriculture à Purpan, et ont choisi dans le cadre de leur formation, d’accomplir une mission de solidarité internationale en Équateur (petit pays d’Amérique du Sud situé entre la Colombie et le Pérou). Paul est fils d’exploitant, passionné par l’agriculture, l’environnement, les animaux.

Arthur est également passionné d’agriculture et plus particulièrement de maraîchage, depuis près de sept ans il cultive son potager sur le terrain de ses parents à Boussac.

On peut retrouver chez eux des valeurs sociétales et l’envie de donner de leur temps pour les autres. C’est bien ces valeurs qui les ont conduits à échafauder cette belle mission. Ils vont donc partir pour trois mois avec l’ONG Ecuasol dont l’objectif principal est d’aider les enfants des quartiers défavorisés de Quito (capitale du pays).

Leur intervention se déclinera en quatre objectifs : former les familles et enfants à l’agriculture urbaine et à une nutrition saine. Profiter des espaces libres dans les installations de la fondation et dans les maisons saisies avec la construction de structures adaptables pour la culture de différents aliments (plantes médicinales, légumes). Améliorer la qualité de vie grâce à la sécurité alimentaire, en évitant les produits chimiques. Apprendre aux élèves des notions en agriculture et en alimentation ainsi que faire su soutien scolaire. Comme on peut s’en douter, ce projet nécessite une mise en place logistique, ainsi qu’un budget afin de pouvoir mener à bien une telle opération.

Si vous êtes sensibilisés par cette démarche et souhaitez soutenir ce valeureux projet que traitent ces jeunes, vous pouvez participer en faisant un don par le biais d’une cagnotte en ligne dont voici l’adresse : Los sembradores de sueños - International Impact (helloasso.com).

Le site vous précisera toutes les conditions particulières (réduction d’impôt égale à 75 % de votre don par exemple).

Ces soutiens seront déterminants pour réaliser ce projet et financer, les billets d’avion, d’hébergement, matériels divers sur place, activités pour les enfants, etc.

Los sembradores de sueños ! = les semeurs de rêve ! En espérant vivement que ces rêves deviennent réalité pour Paul, Arthur et les enfants de Quito.