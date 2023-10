Saint-Santin. Conseil municipal : le marché de Noël et le repas des aînés se préparent

En préambule au dernier conseil municipal, les élus se sont rendus dans le bourg du village afin de rencontrer Rosana Castro qui a ouvert une boutique de fabrication vente de savons artisanaux "Les Savons Pèlerins" dans le local commercial municipal. Ce nouveau commerce s’est installé sur la place du bourg dans le cœur du village et les élus ont souhaité la bienvenue à la savonnière. Ils se sont également rendus sur le site du futur centre de santé, qui ouvrira le 2 janvier, afin de voir l’avancée des travaux. Les conseillers municipaux ont ensuite préparé deux évènements majeurs de la fin d’année à Saint-Santin : le marché de Noël et le repas de Noël des aînés. Le marché de Noël aura lieu le dimanche 3 décembre à Saint-Santin et cette année il sera organisé en partenariat avec la commune de Saint-Santin-de-Maurs. Aveyron et Cantal accueilleront donc des exposants (une trentaine sont déjà inscrits) avec au programme des balades à poneys, des jeux gonflables et le père Noël. Le repas de Noël des aînés (personnes de plus de 70 ans) aura lieu quant à lui le samedi 9 décembre à la salle des fêtes de Saint-Santin. En marge des festivités à venir, Michèle Couderc a informé le conseil municipal que le projet de pavillons au lotissement La Garrigue à Saint-Julien-de-Piganiol prend forme. Aveyron Habitat déposera le permis de construire mi-novembre et en suivant la consultation des entreprises pourra être lancée pour un début de chantier en mars 2024 et une livraison fin janvier 2025. Un point a également été fait sur l’adressage, qui est achevé et qui permettra la pose des panneaux de rues et numéros de maisons en cette fin d’année. Il est également précisé que le programme de voirie 2023 a été effectué.