Onet-le-Château. Du monde pour fêter la nouvelle année au Patio centre social

L’année 2024 a commencé de la plus belles des façons du côté du Patio centre social. En effet, ce mercredi, dans la grande salle, beaucoup de monde (on parle de plus de 200 personnes), souvent en famille avait répondu à l’invitation, pour partager ce moment festif et convivial. La plupart étaient déguisés comme les responsables l’avaient souhaité et se sont partagés autour des différentes animations qui étaient proposées.

Si le baby-foot a eu ses adeptes, tout comme les différents jeux c’est autour du stand maquillage que l’effervescence était plus marquée, en raison d’une petite file d’attente…

Une ambiance "bonne enfant" sur fond musical, avec également un bel attroupement du côté de la buvette, ou chacun a pu déguster les délicieux gâteaux à la broche qui avaient été confectionnés la veille, par les pâtissiers du jour à l’atelier gourmand, mais pas que, il y avait d’autres pâtisseries, des friandises, dont de jolies et succulentes brochettes et les incontournables "barbes à papa" et bien sûr, des boissons, pour un super goûter… Ce fut aussi l’occasion pour les responsables, après le bal masqué de circonstance, de distribuer le programme des prochains mois et assurément cet hiver sera riche d’autres moments complices en famille, comme c’est le cas aujourd’hui, avec le dernier RécréAjeux des vacances.

Si toutefois, vous n’avez pu participer à la fête, le programme est disponible à l’accueil du Patio. Vous pouvez aussi avoir les renseignements ou vous inscrire au 05 65 77 25 04 ou sur csmlepatio@onet-le-chateau.fr.