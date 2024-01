Ambeyrac : depuis 41 ans, Alain Delhom reproduit avec passion et talent le patrimoine local en miniature

L'Aveyronnais voue une véritable passion à cette activité.

En cette période des fêtes, on voit çà et là des expositions de crèches provençales, avec des santons, comme c’est le cas à Villefranche-de-Rouergue. Si on s’attarde souvent sur les différents personnages, leur mise en scène est indissociable des bâtiments en miniature.

Petits édifices en pierres, habitations, caselles...

Du côté du Saut de la mounine, Jean Delhom, un passionné de maquettes, n’œuvre pas forcément pour les crèches mais construit depuis maintenant près de 41 ans de petits édifices en pierre, des reproductions parfaites des habitations, caselles ou constructions de notre région.

Pourtant, rien ne le destinait à une telle activité. Fils de cheminot, une carrière professionnelle dans la cuisine, il a d’ailleurs été parrainé par de belles pointures culinaires. Après une douzaine d’années, il choisit de se sédentariser dans une collectivité, lui laissant ainsi un peu de temps pour sa famille.

Installé sur le causse, la pierre abondante lui permet rapidement de retrouver sa liberté créative qu’il avait perdue en cuisine. C’est ainsi qu’en 1982, il réalisera sa première pièce dont la réussite fit l’unanimité parmi ses premiers soutiens. Trois ans plus tard, il participe à une première exposition à Gelles, chez M. Delsol, sculpteur dans le cadre de ses floralies. Le succès se fera rapidement ressentir et le pousse à poursuivre dans cette voie. Les propositions se succèdent, l’engrenage est lancé.

On remarque rapidement ses réalisations originales dans les salons de modélisme où l’on a plutôt l’habitude de contempler les maquettes de trains, bateaux, avions. Il obtient même plusieurs prix. La plus belle récompense fut bien celle remise lors d’une expo dont le thème imposé était "la liberté". Il est alors de toutes parts sollicité pour différents articles.

Depuis, de nombreuses pièces étoffent son espace. C’est ainsi qu’il est possible de venir admirer ses réalisations. Les visiteurs peuvent en acquérir mais certains choisissent d’en faire commande pour retrouver en miniature une maison, une bâtisse à laquelle ils peuvent être attachés.

Aujourd’hui il ne prévoit que deux ou trois sorties annuelles, et produit selon la demande. On peut lui rendre visite et on est toujours émerveillés par la qualité des réalisations. Pour conclure, Jean Delhom confie : "Cette activité ne m’aura certainement pas enrichi pécuniairement, mais assurément sur le plan relationnel. S’exposer à la critique, l’accepter, c’est à coup sûr un très bon moyen d’évoluer, de s’émanciper."

Contact : jdelhom@orange.fr