Ambeyrac. Les animations à la bibliothèque continuent durant tout le mois de mars

Après le succès de l’atelier créatif sur les masques, la bibliothèque reçoit du 11 au 23 mars l’exposition "A table ! La santé au menu". Cette exposition est prêtée par la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté, dans le cadre des "Rendez-vous santé". Elle sera accompagnée de temps forts sous la forme d’ateliers.

Des ateliers pour adultes

Deux moments forts, tout d’abord le samedi 16 mars de 10 heures à 12 heures, à la mairie, "Manger avec des produits de saison" animé par Karine Vèque diététicienne-nutritionniste ; ensuite ce sera le samedi 23 mars de 15 heures à 17 heures à la salle des fêtes, l’atelier "Cuisine végétarienne" sera proposé sous la houlette de Marion Gough.

Des ateliers pour enfants

À la bibliothèque grâce à la mallette "Fruigumes", 3 dates à noter d’ores et déjà. Le mercredi 13 mars de 14 heures à 16 heures, "Jeux de société" pour les plus de 7 ans ; le mercredi 20 mars de 14 heures à 16 heures, "personnages fruigumes" pour les plus de 4 ans ; le samedi 23 mars de 10 heures à 12 heures, "pop-up fruigumes" pour les plus de 5 ans.

Pour tous ces ateliers la jauge est limitée et la réservation obligatoire au 06 03 99 78 05.