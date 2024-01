CARTE. Pluies orageuses et crues, chutes de neige, rafales de vent : 43 départements en vigilance ce vendredi

Le temps commence à changer ce vendredi 5 janvier avec une forte dégradation pluvieuse dans le sud alors que le temps commence à s'améliorer au nord avec toutefois toujours des averses. 43 départements sont placés en vigilance dont quatre en orange pour crues.

Fortes pluies de la Corse aux Alpes

Ce vendredi 5 janvier, un temps gris et pluvieux s'étire du massif des Pyrénées, au Massif central jusqu'aux frontières de l'est et à la Méditerranée. Les pluies sont faibles et anecdotiques sur le golfe du Lion tandis qu'elles sont fortes de la Corse aux Alpes.

Ainsi sur la Côte d’Azur, des orages stationnaires très pluvieux peuvent apporter localement 40 à 70 mm d'eau (équivalant à 2 semaines de précipitations en quelques heures) et provoquer des ruissellements urbains assez importants.

À noter aussi que des averses parfois orageuses sévissent toute la journée sur le sud Aquitaine, les cumuls pourront être marqués sur le Pays basque.

Les 43 départements en vigilance ce vendredi 5 janvier. Capture d'écran - Météo France

Tendance à la décrue dans le nord-est

Un temps plus clément et plus lumineux fait son retour sur le nord du pays. Néanmoins quelques pluies s'attardent sur les Hauts-de-France en matinée avec des rafales de vent à près de 80km/h.

Par ailleurs, si le Pas-de-Calais n'est plus en alerte rouge pour crues, de nombreux cours d'eau du nord-est du pays subissent toujours des crues importantes : c'est le cas de l'Aa. Cette réaction est couplée à un état de fragilité des berges et des digues à l'aval.

Les services de Viguicrues indiquent que des débordements importants sont observés, en particulier à l'aval du tronçon de cette rivière. Néanmoins à partir de ce vendredi 5 janvier, la tendance est à la décrue en raison de l'affaiblissement des précipitations.

Ce vendredi 5 janvier quatre départements de cette zone restent en vigilance orange pour crues :

Le Pas-de-Calais

Le Nord

Les Ardennes

La Meuse

Rafales de vent

En Languedoc-Roussillon, le ciel nuageux deviendra menaçant en fin de journée. La tramontane se lèvera et soufflera à 70 km/h en rafales le soir.

Chutes de neige importantes sur les massifs

Enfin, la neige tombera dès 1000m d'altitude cet après-midi sur les Pyrénées et le Massif central, 1200m sur le nord des Alpes, 1400m sur le sud du relief alpin. Entre 20 et 50 cm de neige sont attendus vers 1500 mètres de vendredi à samedi.