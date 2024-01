Villefranche-de-Rouergue. Reprise du championnat dimanche sur le terrain de Hvar

Finies la trêve et les agapes de fin d’année, place à la reprise de la compétition avec un périlleux déplacement à Bertholène contre l’HVAR.

Après trois semaines de coupure en raison de la trêve de fin d’année, le déplacement à l’Hvar (Haute Vallée Aveyron Rugby) est le premier rendez-vous de l’année 2024. Un match dont l’importance capitale ne saurait échapper aux Villefranchois en vue d’assurer une place qualificative. Cette rencontre sera un match charnière entre le 4e et le 5e de la poule. Ce déplacement s’annonce périlleux. L’adversaire du jour est solide avec de vieux briscards et lutte avec les visiteurs pour l’obtention de la 4e place qualificative, Viviez, Sévérac voire Naucelle étant hors de portée.

Les visiteurs auront pour ambition de confirmer le succès du match aller. Les Rouergats restent sur un bon match nul à domicile face à Naucelle et leur unique objectif est la victoire. Les dernières prestations ont conforté les qualités du groupe et démontré la capacité de l’équipe à imposer son jeu. Ce match sera une opposition de style, avec pour les locaux une équipe aguerrie, mature dans toutes ses lignes et un pack puissant, rugueux. Côté Villefranche, c’est un groupe jeune, en devenir qui propose un rugby de mouvement agréable qui voudra, sans nul doute, décrocher un nouveau succès à l’extérieur.

Il existe cependant une inconnue au niveau du rythme, les Rouergats ayant disputé leur dernier match le 17 décembre quant aux locaux ils n’ont pas refoulé une pelouse depuis le 2 décembre en raison du report du match de Viviez et de l’exemption de match lors de la dernière journée. Pour ce match aussi attendu que redouté, les entraîneurs devraient présenter un groupe compétitif malgré quelques absences en raison de blessures ou de suspension.