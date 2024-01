En passe de fusionner avec Druelle, l'AAPPMA de Rodez plus que jamais le gros poisson de la pêche en Aveyron

Si leurs adhérents respectifs l'approuvent, les AAPPMA de Rodez et de Druelle-Luc-Moyrazès fusionneront au 1er avril. La société de pêche ruthénoise compterait alors 4 500 pescofis.

C'est incontestablement le plus gros poisson du département. Et l'on ne parle pas des brochets ou autres carpes dont regorgent les rivières et lacs aveyronnais, mais bien de l'Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) de Rodez.

Avec ses 3 500 pescofis et son implantation sur un vaste territoire allant notamment de Bozouls à Naucelle en passant bien évidemment par le Ruthénois, le comité pesait déjà lourd dans la balance. Mais son poids ne va cesser de s'accroître au cours des prochains mois.

En décembre, une réunion publique se tenait à Druelle afin de présenter le projet. Centre Presse

Puisque au premier avril - et non ce n'est pas une mauvaise blague, les pêcheurs l'assurent -, elle devrait fusionner avec l'AAPPMA de Druelle-Luc-Moyrazès, pour ne former qu'un. "Depuis les dernières élections survenues à Rodez, nos deux associations se sont rapprochées", retrace Clément Jouvet, président de l'AAPPMA de Rodez.

Vision partagée de la pêche

Alors progressivement, des événements sont organisés conjointement, avant d'évoquer une fusion. "Nous avons un territoire très grand, et Druelle est une enclave historique. Maintenant que nous sommes proches philosophiquement, on s'est dit “pourquoi pas aller plus vite et plus loin”", poursuit-il.

C'est ainsi qu'un regroupement a été évoqué à la fin de l'année, où plusieurs réunions publiques se sont tenues, avant la publication d'un traité de fusion, le 2 janvier, annonçant la procédure (lire par ailleurs). Une procédure rare, qui, si elle s'explique par une vision partagée de la pêche, l'est aussi pour des raisons pratiques. "Cela nous permettrait de mutualiser nos bureaux, peut-être faire souffler certains de nos bénévoles, car c'est un engagement lourd à porter, liste Clément Jouvet. Et puis de nombreux pêcheurs se rendent sur les deux territoires, alors cela facilitera leur quotidien."

87 communes concernées

Alors l'association deviendrait un véritable monstre d'eau douce, avec plus de 4 500 adhérents répartis dans 87 communes. "C'est énorme, reconnaît l'actuel président ruthénois. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a dix AAPPMA en France réunissant autant de pêcheurs."

Ce qui pourrait donner une force de frappe encore plus grande à l'association, qui représenterait 25 % des pescofis aveyronnais. "Les projets sont nombreux, l'idée, c'est de permettre à notre activité de continuer à se développer. Maintenant, nous avons des défis face au manque d'eau et à la détérioration de certains milieux aquatiques. Être une grande société nous permet de porter une voix plus grande auprès des différents acteurs", conclut le président. Pescofis ruthénois et druellois seront en tout cas appelés à se présenter devant les urnes dans les prochains mois, pour approuver, ou non, cette fusion. Une assemblée générale, avec de nouvelles élections, se tiendrait alors en suivant.