Réquista. Exposition Rétro Foot d’Edouard Kathemann, à l’office de tourisme

L’Union Sportive Réquistanaise a décidé de mettre à l’honneur le peintre Edouard Kathemann (1914-2008) en exposant une série de caricatures de l’équipe de foot locale qu’il a réalisées dans les années cinquante.

En ce tout début d’année 2024, venez découvrir ces œuvres insolites qui seront accrochées à l’office de tourisme du Réquistanais, jusqu’au 26 janvier.

C’est le fils de l’un des joueurs de cette époque qui a retrouvé ce "petit trésor" en rangeant son garage et l’a restitué à l’USR. À l’occasion de la célébration du centenaire du club, ces portraits ont déjà été exposés dans la salle de spectacles de Réquista. La qualité de ces croquis mixant trait graphique assuré et trait d’humour a suscité un réel intérêt de la part des participants, certains essayant de reconnaître les anciens joueurs non identifiés.

Edouard Kathemann, reste une figure du Réquistanais, artisan peintre et artiste peintre et sculpteur reconnu sur le territoire. Il a rénové de nombreuses maisons – réalisant parfois des tableaux à même les murs-, décoré les vitrines des cafés pour les quines, orné la scène de la salle de spectacle de l’école Saint-Joseph… Nous lui devons également la statue en bois de la vierge que l’on peut admirer dans l’église de Réquista. Dans les années quatre-vingt, les participants de l’atelier de peinture ont eu la chance de l’avoir comme "maître", il a ainsi pu transmettre un peu de sa technique. Quant à son talent, vous en découvrirez une facette en allant visiter cette expo.