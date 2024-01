"Moscou-Paris", vortex polaire... pourquoi les températures vont-elles chuter de 10°C en France ces prochains jours ?

Le pic de la vague de froid qui commence à toucher la France ce dimanche 7 janvier est attendu mardi 9 janvier. Ce phénomène s’explique par le fonctionnement du "vortex polaire".

Le "Moscou-Paris" qui débarque sur le territoire français, n'est pas un vol international, ni un train de nuit, mais une vague de froid qui va envelopper l'Hexagone ces prochains jours. Son arrivée est synonyme de froid mais aussi de temps sec.

À l’origine de cette vague de froid, le "vortex polaire". L’hiver, avec le raccourcissement des jours, les quantités d’ultraviolets qui nous parviennent se réduisent et les températures chutent au niveau des pôles, explique Météo France. Une vaste zone froide se crée alors au-dessus du pôle, à environ 30 km d’altitude.

Un temps froid mais sec s'installe en France

Ce phénomène météo importe une partie du froid sévissant sur le nord de l’Europe, ou des températures extrêmes, allant au-delà de -40ºC. "La semaine à venir s’annonce froide et hivernale" annonce le site spécialisé Météo-Villes. Il s’agit ni plus ni moins d’un important flux d’air froid, venant de Scandinavie et de l’ouest de la Russie et allant jusqu’à Paris, d’où son nom.

Ces masses d’air froid sont poussées par un anticyclone situé sur la Sibérie. "La circulation générale va donc s’inverser avec un flux basculant au secteur nord-est sur l’Europe, jusqu’en France", abonde Météo-Villes. Un temps froid mais sec devrait donc s’installer sur le pays.

Une chute de 10°C par rapport à la semaine dernière

La journée de ce mardi 9 janvier devrait être la plus froide de cet épisode, avec un "indicateur thermique national" - un marqueur utilisé par les météorologues pour connaître les températures moyennes quotidiennes - en dessous de 0°C, indique Météo-France. Ce qui ne s’est pas produit depuis… février 2018.

L’arrivée du Moscou-Paris en France va se caractériser par une chute significative au thermomètre, avec en moyenne une perte de plus de 10ºC par rapport à la semaine dernière.

En 2012, ce phénomène météo avait été responsable de températures exceptionnellement basses en France, avec un -18ºC relevé à Paris.