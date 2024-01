Aveyron : le château de Pagax à nouveau en quête de soutiens financiers

Les travaux de rénovation entrent cette année dans leur phase 2.

Christian Dessalles, le propriétaire du château de Pagax, entre Flagnac et Agnac, ne baisse pas les bras face à l’ampleur des travaux qui l’attendent.

La phase 1 a permis de reconstituer la tour sud-est, de consolider la tour sud-ouest avec reprise de l’encorbellement. La partie « est » de la façade Renaissance, incluant le remplacement de certains éléments menaçants des fenêtres à meneaux, la reprise de l’encorbellement, la restitution du parapet du mâchicoulis, l’injection de coulis de chaux, a retrouvé une seconde jeunesse.

Les travaux de la phase 2, qui doivent courir de 2024 à 2026, verront notamment la rénovation de la tour de l’escalier (façade ouest) de même que la courtine ouest reliant les deux tours. Les amateurs de patrimoine historiques qui souhaitent aider Christian Dessalles et les Amis du château peuvent participer à la campagne de mécénat portée par la Fondation du Patrimoine. Rendez-vous sur www.fondation-patrimoine.org/chateau-de-pagax…

Et ce n’est pas fini, la 4e tour, nord-est, certainement la plus ancienne, qui comportait des pièces voûtées les unes au-dessus des autres avec croisées d’ogives, a également besoin d’un bon lifting. Elle abritait en particulier la petite chapelle du seigneur de Pagax, au XIIIe siècle, voire avant. Plusieurs animations sont programmées autour de cette vénérable bâtisse d’ici l’été pour trouver des financements.