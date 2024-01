Les aides auditives permettraient de vivre plus longtemps

(ETX Daily Up) - Qui dit nouvelle année, dit bonnes résolutions. Si certains envisagent de faire davantage de sport ou de consommer moins d'alcool, d'autres pourraient simplement faire bon usage de leurs aides auditives, et pas seulement pour mieux percevoir les sons. Une nouvelle étude rapporte que ces appareils pourraient réduire de près de 25% le risque de décès prématuré chez celles et ceux qui en ont besoin au quotidien. Explications.

Il y aurait une association forte entre le port d'aides auditives et la longévité, tout du moins chez celles et ceux qui souffrent d'une perte d'audition. Ce sont les conclusions d'une étude menée par des chercheurs de la Keck Medicine de l'université de Californie du Sud, qui suggèrent que les appareils auditifs pourraient non seulement préserver la santé des personnes concernées, mais aussi prévenir les décès prématurés. Un constat surprenant à ne pas négliger si l'on considère, comme le soulignent les scientifiques, que 40 millions d'adultes américains souffrent d'une perte d'audition, mais que seulement 10% d'entre eux ont recours à ce type d'appareils.

"Nous avons découvert que les adultes souffrant de perte auditive qui utilisaient régulièrement des appareils auditifs avaient un risque de mortalité inférieur de 24% par rapport à ceux qui n'en portaient jamais. Ces résultats sont passionnants car ils suggèrent que les aides auditives peuvent jouer un rôle protecteur dans la santé des personnes et prévenir les décès prématurés", explique Janet Choi, oto-rhino-laryngologiste à la Keck Medicine, et principale auteure de ces travaux, dans un communiqué.

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs se sont attelés à analyser des données compilées par la National Health and Nutrition Examination Survey entre 1999 et 2012. L'objectif étant d'identifier 10.000 adultes âgés de 20 ans et plus ayant réalisé des tests auditifs et ayant fourni des informations sur l'usage d'éventuels appareils auditifs. Les scientifiques ont déterminé que 1.863 adultes souffraient d'une perte auditive, parmi lesquels 237 avaient régulièrement recours à une aide auditive et plus de 1.480 n'en faisaient jamais usage. Notons que l'évolution de la mortalité des participants a été suivie sur une période de 10 ans en moyenne après les tests.

2,5 milliards de personnes concernées en 2050

Et les conclusions semblent sans appel, puisque les chercheurs ont observé une baisse de près de 25% du risque de mortalité chez celles et ceux qui portaient régulièrement leurs appareils auditifs. Et ce indépendamment de nombreuses variables, comme le degré de perte d'audition, l'âge, l'origine ethnique, ou encore les niveaux de revenus et d'éducation. Il est également important de noter qu'aucune différence n'a été observée entre les utilisateurs non réguliers d'aides auditives et les participants n'en ayant jamais portées. L'usage occasionnel de ce type d'appareils ne serait pas efficace pour prolonger la durée de vie.

"Des recherches récentes ont établi un lien entre l'utilisation d'aides auditives et la diminution des niveaux de dépression et de démence. Elle suppose que les améliorations de la santé mentale et de la cognition qui découlent d'une meilleure audition peuvent favoriser une meilleure santé générale, ce qui peut améliorer la durée de vie", suggère l'étude, bien que cette association n'ait été ni étudiée ni analysée par les chercheurs.

Le lien entre le port d'aides auditives et la longévité n'a pas été clairement établi par les scientifiques, qui envisagent désormais de réaliser des recherches plus approfondies. Ces derniers espèrent toutefois que ces premiers résultats favorisent le port d'aides auditives, quelles qu'elles soient, chez celles et ceux qui en ont besoin. D'après des estimations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), une personne sur quatre pourrait être atteinte d'une déficience auditive d'ici 2050. Cela représenterait pas moins de 2,5 milliards de personnes dans le monde.