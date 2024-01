Onet-le-Château. "Télé Première", un moment d’humour et de générosité au profit du Téléthon

Il ne faisait vraiment pas chaud dehors, ce dimanche après-midi, mais à l’intérieur de la MDA, l’ambiance était déjà très chaleureuse et le public au rendez-vous (la jauge avait été atteinte depuis plusieurs jours) pour retrouver Geneviève, Mady, Marie-Jo, Monique, Nicole, Philippe et Pierre, les comédiens du groupe Scèn’iors de l’association Bruits de couloirs.

Il faut dire que la troupe est une habituée des lieux, puisqu’elle participe bénévolement au Téléthon sur la commune depuis plusieurs années… Ce que n’a pas manqué de souligner Josette Deschamps, la présidente du Gaeq, organisateur de l’évènement : "Je vous souhaite que des belles choses pour 2024. Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau la troupe et merci à vous d’y être présents et de participer à ce bel élan de générosité pour le Téléthon. Nous nous retrouverons tous après la pièce, puisque le Gaeq vous offrira le goûter, en attendant, bel après-midi…"

Et le spectacle a commencé, les Scèn’iors nous ont invités dans leur studio de télévision. Mady, la présentatrice de l’émission "Télé Première", nous a fait découvrir la vie d’un village à travers des reportages au salon de coiffure, à la pizzeria, à la mairie, à Pôle emploi… tout en lisant l’horoscope qui était un peu le fil conducteur de la pièce. À travers ces sketchs humoristiques et-ou quelque peu ironiques, on a souri, on a ri et applaudi tous les petits travers de l’être humain. Ce fut vraiment un très agréable moment d’humour et de partage, un moment qui s’est prolongé comme prévu autour du goûter offert par le Gaeq.

Un après-midi réussi et une recette de 1 570 €, qui vient grossir la cagnotte de cette édition du Téléthon, dont nous ferons prochainement le bilan définitif sur la commune.