Bientôt une nouvelle expérience en immersion sur le film "Ready Player One" ?

(ETX Daily Up) - Un monde virtuel basé sur le roman et le film "Ready Player One" va voir le jour. Cette innovation prometteuse pourrait marquer un tournant dans l'univers du métavers et offrir une immersion inédite au public.

Readyverse Studios, une entreprise innovante dans les technologies de l'IA et du métavers, en partenariat avec Warner Bros. Discovery, s'apprête à lancer un projet ambitieux : un monde virtuel inspiré du célèbre roman "Ready Player One" d'Ernest Cline et du film du même titre de Steven Spielberg. Cette collaboration signe un pas de géant dans l'exploration des univers virtuels et la convergence entre la fiction et la réalité.

Le projet, qui verra le jour en 2024, ambitionne de créer un métavers multi-mondes, interactif et ouvert à tous, promettant une expérience immersive inédite pour le grand public. "Readyverse Studios prépare le terrain pour que la promesse du métavers ouvert décrit dans le roman de Cline "Ready Player One" et dans l'adaptation cinématographique à succès devienne une réalité tangible : une expérience de métavers ouvert multi-monde, multi-IP et interopérable pour les consommateurs de masse", a déclaré la société dans un communiqué.

Un crossover avec le cinéma ?

Cette initiative représente une avancée significative dans le domaine du divertissement numérique et ouvre la voie à de nouvelles possibilités de création et d'interaction pour les studios hollywoodiens, les talents et les marques.

Ernest Cline, co-fondateur de Readyverse Studios, a exprimé son enthousiasme face à cette technologie révolutionnaire : "Le futur est arrivé encore plus vite que je ne l'avais imaginé [...] Nous avons l'opportunité de tirer parti de la technologie révolutionnaire que Futureverse construit depuis plusieurs années pour donner vie à la meilleure version possible du métavers. Je suis convaincu qu'avec cette équipe, nous avons les esprits les plus brillants et les plus grands cœurs en place pour nous mener vers le prochain chapitre de notre avenir collectif".

Discovery partage cette vision, soulignant l'impact culturel de "Ready Player One" et son potentiel dans le métavers : ""Ready Player One est devenu une référence culturelle, inspirant les innovateurs technologiques, les créateurs et les visionnaires, et nous sommes ravis de nous associer à Readyverse Studios pour présenter ces personnages uniques, ces environnements immersifs et bien d'autres choses encore, dans le métavers à travers le web3".

Paru en 2011, le roman "Player One" se déroule en 2045 dans un monde chaotique. Pour échapper à leur quotidien, les gens se réfugient dans l'OASIS, un monde virtuel, sorte de métavers avant l'heure. L'oeuvre de Cline a été adaptée en 2018 au grand écran par Steven Spielberg.

Les studios ont déjà utilisé le succès de leurs programmes pour lancer des expériences immersives à l'image des expositions immersives et interactives avec "Stranger Things", "Batman", "Harry Potter".

Récemment, Netflix a même annoncé l'ouverture de boutiques immersives inspirées des univers de ses plus gros succès.