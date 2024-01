Football : découvrez les affiches aveyronnaises des 8es de finale féminins et des 16es masculins de coupe d'Occitanie

Mardi 9 janvier, la Ligue Occitanie de football a procédé au tirage au sort des prochains tours de coupe d'Occitanie. Et un derby est au programme pour les dernières Aveyronnaises en course dans la compétition, et cinq formations masculines du département vont tenter de décrocher leur billet pour les 8es de finale.

S'il n'y a plus que le Raf pour représenter l'Aveyron en Coupe de France depuis déjà quelques tours, les formations du département sont plus nombreuses à se frayer un chemin dans les derniers tours de coupe d'Occitanie. Mardi 9 janvier, la Ligue régionale a tiré au sort les rencontres de 8es de finale féminins et des 16es de finale masculins. Coupe d'Occitanie féminine : un derby pour les dernières Aveyronnaises Chez les femmes, les deux dernières formations aveyronnaises en course s’affronteront le week-end des 16 et 17 mars pour un derby en guise de 8es de finale : Druelle (R1) – Rodez II (R1). Coupe d'Occitanie masculine : un gros morceau pour Ouest Aveyron Chez les hommes, cinq Aveyronnais sont encore en lice en 16es. Et voici les affiches des rencontres programmées au week-end des 27 et 28 janvier : Ouest Aveyron (D1) – Atlas Paillade (R1) La Grand-Combe (D1) – Rodez II (R1) Seysses Frouzins (R1) – Sources Aveyron (R2) L’Union-Saint-Jean (R1) – Onet II (R3) Fabrègues (R1) – Millau (R3)